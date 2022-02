MALAYSIA - Penerbangan AirAsia di Malaysia dialihkan rutenya setelah seekor ular ditemukan di dalam pesawat.

Pihak maskapai mengatakan penerbangan domestik sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tawau pada 10 Februari lalu ketika beberapa penumpang dilaporkan menyadari ada ular di dalam pesawat. Seorang pengguna media sosial (medsos) membagikan gambar ular merayap melalui lampu pesawat.

"Ini adalah insiden yang sangat langka yang dapat terjadi di pesawat mana pun dari waktu ke waktu," kata Kapten Liong Tien Ling, chief safety officer AirAsia, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke CNN Travel.

Begitu pilot mendapat kabar tentang penumpang tambahan yang tak terduga, pesawat itu dialihkan ke kota Kuching.

Di sana, pesawat itu difumigasi dan, mungkin, penumpang gelap ular itu dipindahkan.

"Kapten mengambil tindakan yang tepat dan penerbangan dengan selamat berangkat ke Tawau sesegera mungkin," kata Ling dalam pernyataannya.

"Keamanan dan kesejahteraan tamu dan kru kami selalu menjadi prioritas utama kami. Tidak ada risiko keselamatan tamu atau kru,” lanjutnya.

Insiden ular di dalam pesawat memang jarang terjadi tapi bukan berarti tidak terjadi.

Sebelumnya, pada 2012, seorang penumpang yang kebetulan adalah pemilik toko reptil menyelundupkan seekor ular kobra di bagasi kabinnya dalam penerbangan Egyptair dan ditemukan saat ular itu lepas dan menggigit tangannya.

Lalu pada 2016, ular juga tak sengaja ditemukan di pesawat. Kala itu seorang wanita Skotlandia yang kembali dari liburan di Australia menemukan seekor ular piton gelap telah tinggal di sepatunya saat dirinya di dalam pesawat.

Setibanya pesawat di Glasgow, cabang lokal dari Society for the Protection of Animals (SPCA) mengambil ular itu dan memasukkannya ke karantina.

Untungnya, reptil itu diidentifikasi sebagai python tutul, yang tidak berbisa.

Insiden seperti ini sering menjadi tren online berkat sisa popularitas dari film hit tahun 2006 "Snakes on a Plane," yang dibintangi Samuel L. Jackson sebagai agen FBI yang memerangi sekelompok ular.