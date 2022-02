NEW YORK - Menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Moskow, Trevor Reed, seorang warga AS yang telah dipenjara di Rusia selama lebih dari dua tahun, mengalami batuk darah dan belum menerima perawatan medis setelah lama terpapar tuberkulosis (TBC) di penjara Rusia.

"Pada bulan Desember #TrevorReed memiliki kontak yang lama dengan tahanan lain dengan tuberkulosis aktif. Trevor sekarang melaporkan dia batuk darah dan belum menerima perawatan medis untuk itu. @mfa_russia memberi Trevor perawatan medis yang tepat; lebih baik lagi, lepaskan dia," tulis juru bicara Kedutaan Besar AS di Twitter.

Keluarga Reed dan Paul Whelan, warga negara AS lainnya yang ditahan di Rusia, telah menyatakan keprihatinan atas kondisi keduanya, terutama ketika ketegangan antara Moskow dan Washington meningkat.

Seorang juru bicara keluarga Reed mengatakan Reed terpapar TBC pada akhir tahun lalu. Mantan Marinir AS itu diketahui belum menerima perawatan medis yang memadai.

"Trevor Reed mengalami kontak jarak dekat yang lama dengan seorang tahanan yang memiliki TB aktif pada bulan Desember - tahanan itu menjadi sakit parah tak lama setelah pertemuannya dengan Trevor. Meskipun memulai profilaksis pasca-paparan untuk narapidana lain, otoritas Rusia telah menolak untuk melakukan hal yang sama untuk Trevor dan sejauh ini menolak untuk mengujinya," kata juru bicara keluarga Jonathan Franks.

"Trevor terus mengeluh tentang rasa sakit di dadanya (berhubungan dengan pernapasan, bukan jantungnya) dan pihak berwenang terus menolaknya perawatan medis apa pun. Setiap saran oleh otoritas Rusia bahwa mereka telah memberikan perawatan medis yang berarti kepada Trevor jelas-jelas salah," lanjutnya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan keprihatinan tentang laporan bahwa Reed memiliki kontak yang terlalu lama dengan tahanan lain dengan tuberkulosis aktif dan menemukan kurangnya perhatian medis dan perawatan yang mengganggu. Juru bicara itu menambahkan bahwa AS mendesak pemerintah Rusia memberikan perawatan medis yang tepat untuk Reed.

CNN telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Rusia dan Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia (FSIN) untuk memberikan komentar.

Reed diketahui dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada Juli 2020. Terakhir kali pejabat AS mengunjungi Reed adalah akhir tahun lalu. Dia belum bisa menelepon ke rumah selama lebih dari 200 hari.

Sementara itu, Whelan, mantan Marinir lainnya yang berada di penjara berbeda jauh di luar Moskow, mengatakan kepada CNN tahun lalu bahwa mendapatkan perawatan medis di sini sangat sulit.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berulang kali menyerukan pembebasan orang AS ditahan selama diskusi dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

"Kita perlu berbicara tentang dua warga negara AS, Paul Whelan dan Trevor Reed, yang merupakan turis di Rusia, ditangkap, dihukum tanpa bukti yang kredibel, dan kami kembali meminta Rusia untuk melakukan hal yang benar dan membiarkan mereka pulang," kata Blinken. sebelum pertemuan langsung terakhirnya dengan Lavrov pada Januari.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN State of the Union pada Minggu (13/2), penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa Rusia telah bersedia untuk terlibat dalam berbagai saluran untuk membahas cara membawa pulang Whelan dan Reed.

"Dan kami secara aktif terlibat dalam upaya untuk melakukan itu. Dan saya tidak akan berbagi lebih banyak di sini karena kepekaan yang jelas. Tapi kami ingin Paul dan Trevor pulang secepat mungkin," katanya.