KIEV – Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) telah memindahkan staf Badan Intelijen Pusat (CIA) dari ibu kota Ukraina, Kiev terkait dugaan invasi Rusia yang konon akan segera terjadi.

Keputusan tersebut, yang dilaporkan pada Selasa (15/2/2022) oleh The New York Times (NYT), berarti personel CIA di Ukraina akan ditempatkan di Lviv, kota terbesar di barat negara itu, dekat perbatasan dengan Polandia.

BACA JUGA: Temukan Kuburan Massal Warga Sipil di Ukraina, Rusia Buka Penyelidikan Kriminal

Menurut NYT, keputusan itu, yang diambil untuk alasan keamanan, dapat membuat AS tidak mengetahui aktivitas Rusia di Ukraina, dan dapat menghambat misi AS yang sedang berlangsung untuk mengumpulkan intelijen di sana. Baru-baru ini, para petugas telah berupaya mengungkap berbagai dugaan rencana Rusia untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Diwartakan RT, langkah Gedung Putih untuk merelokasi CIA mengikuti keputusan AS pada Senin (14/2/2022) untuk juga sementara memindahkan para diplomatnya di Ukraina ke Lviv. Konsulat itu akan terus beroperasi seperti biasa, dengan sejumlah kecil karyawan yang tersisa di ibu kota.

Pada Senin Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan rekomendasi agar warga AS meninggalkan Belarus dan Transnistria, wilayah yang memisahkan diri di Moldova. Warga AS sudah diminta meninggalkan Ukraina.

Pengumuman pemindahan CIA kemarin datang di tengah kekhawatiran invasi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun Moskow kemarin memulai penarikan pasukannya dari perbatasan Ukraina, saat latihan militer hampir berakhir. AS memandang pelatihan tempur bersama sebagai pendahulu dari invasi Rusia ke Ukraina, dan menganggap pemindahan pasukan Rusia tidak “terverifikasi”.