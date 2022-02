LUBUKLINGGAU - Kasus meninggalnya tahanan di Mapolsek Lubuklinggau Utara terus bergulir. Enam anggota polisi yang diduga terlibat penganiayaan terhadap Hermanto, tahanan Polsek Lubuklinggau Utara telah dinonaktifkan sementara.

Berdasarkan informasi dihimpun di lapangan keenam anggota ini berdinas di Polsek Lubuklinggau Utara. Keenam anggota tersebut yakni Aiptu, AM, Briptu LP, Briptu ET, Briptu AN, Briptu AK dan Briptu BD.

Keenam anggota polisi ini juga telah dibebas tugaskan sementara dari Polsek Lubuklinggau Utara dan dimutasikan ke Polres Lubuklinggau dalam rangka pemeriksaan.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi memastikan penanganan kasus Hermanto tahanan Polsek Lubuklinggau Utara yang meninggal diduga karena korban penganiayaan dilakukan transparan.

Harissandi menegaskan para anggota yang terlibat akan dilakukan tindakan tegas, sekarang sedang dalam pemeriksaan profesi dan pengaman kepolisian (Propam) di Polres Lubuklinggau. Dalam pemeriksaan ke depan Polres Lubuklinggau akan melibatkan Propam Polda Sumsel.

"Sementara jabatan anggota yang melakukan pelanggaran ini dinonaktifkan sementara jadi mereka yang melakukan pelanggaran kita nonaktifkan," tegas Harissandi pada wartawan, Kamis (17/2/2022).

Harissandi menyebutkan total ada enam anggota Polsek Lubuklinggau Utara yang sudah dilakukan pemeriksaan. Namun, satu orang statusnya tidak terlibat langsung karena hanya sebagai pemeriksa. "Dan untuk statusnya mereka baru dilakukan pemeriksaan semalam, untuk kelimanya tetap dilakukan azas praduga tak bersalah, kita tetap lakukan tindakan tegas," katanya. Selaku Kapolres Lubuklinggau, pihaknya berkomitmen apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. "Karena sesuai dengan moto Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.