RUSIA - Rusia telah mengusir seorang diplomat tinggi yang bertugas di Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Moskow, Rusia.

Kantor berita RIA Novosti dan TASS melaporkan pada Kamis (17/2), mengutip sumber dari AS, mengatakan Bart Gorman, yang telah menjabat sebagai wakil duta besar, diminta untuk meninggalkan negara itu.

Gorman adalah diplomat karir AS yang berspesialisasi dalam keamanan, berdasarkan informasi biografinya. Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil asisten sekretaris dan asisten direktur untuk Investigasi dan Analisis Ancaman (TIA) di Biro Keamanan Diplomatik.

Dia juga ditempatkan sebagai petugas keamanan di sejumlah misi diplomatik AS di seluruh dunia, termasuk di Rusia, Irak, Yordania, Cina, Kazakhstan, dan Armenia.

Dalam komentarnya kepada media Rusia, kedutaan mengatakan bahwa seorang diplomat dengan pangkat yang sesuai dengan Gorman meninggalkan AS pada akhir Januari "setelah masa jabatannya berakhir."

Kedutaan mengatakan kepada kantor berita bahwa Washington sedang mempertimbangkan tanggapan balasan.

Adapun Moskow belum mengomentari pengusiran itu.

Sementara itu, pada Kamis (17/2), Departemen Luar Negeri AS menggambarkan pengusiran Gorman sebagai "tidak beralasan" dan "langkah eskalasi." Seorang juru bicara mengatakan bahwa Washington sedang “mempertimbangkan tanggapan”.

Pengusiran itu terjadi ketika para pejabat AS terus memperingatkan invasi AS yang akan terjadi ke Ukraina. Meskipun tidak ada serangan Rusia yang terjadi pada Selasa (15/2) atau Rabu (16/2), yang sebelumnya diperkirakan pejabat AS.

Presiden Joe Biden mengatakan kepada wartawan pada Kamis (17/2) bahwa setiap indikasi yang kami miliki adalah bahwa mereka siap untuk pergi ke Ukraina, menyerang Ukraina. Dia menambahkan bahwa serangan semacam akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Moskow menuduh AS memprovokasi "histeria" dengan pernyataan seperti itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali meminta pemerintahan Biden untuk memberikan bukti atas klaimnya tentang invasi yang akan datang.

Namun demikian, ketegangan di kawasan itu kian meningkat. Pada Kamis (17/2) dilaporkan tembakan dan penembakan antara pasukan pemerintah Ukraina dan pejuang dari Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang memproklamirkan diri di timur negara itu. Kekerasan juga dilaporkan di Republik Rakyat Lugansk, wilayah lain yang memisahkan diri di wilayah Donbass.