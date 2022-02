JAKARTA - Personel TNI-Polri mengevakuasi anggota Kopasgat Praka Fermansyah dan Glen Sumampow, karyawan PT MTT, korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Mereka dievakuasi menggunakan Helikopter TNI AU Caracal EC-725/HT-7203.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, keduanya dievakuasi menggunakan helikopter dari Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak menuju ke Helipad Lanud Y. Kapiayu Kabupaten Timika.

“Tim yang akan melaksanakan evakuasi take off dari Helipad Lanud Y. Kapiyau Timika menuju Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak pada pukul 06.17 WIT guna menjemput personel Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga (Kopasgat) Praka Fermansyah dan masyarakat karyawan PT.MTT Glen Sumampaw,” kata Kamal kepada awak media, Jakarta, Senin (21/2/2022).

Baca Juga: KKB Tembaki Anggota Kopasgat, Operasional Bandara Aminggaru Ditutup Sementara

Kamal menambahkan, setelah Heli TNI AU Caracal EC-725/HT-7203 take off kemudian disusul dengan Heli Penerbad Bell-412EP/HA-5176 yang take off dari Denpenerbad Timika menuju Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak guna membantu Heli TNI AU Caracal EC-725/HT-7203.

“Heli TNI AU Caracal EC-725/HT-7203 kembali ke Bandara Mozes Kilangin Timika dari Bandara Aminggaru Ilaga dengan membawa personel Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga (Kopasgat) dan masyarakat karyawan PT.MTT yang didampingi dengan Bakeslap Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga Kopasgat Serda Junifer Manurung,” ujar Kamal.

Baca Juga: Anggota Kopasgat TNI yang Ditembak KKB Ternyata Orang Asli Papua

Kamal menambahkan, setibanya di Bandara Mozes Kilangin Timika personel Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga (Kopasgat) dan masyarakat karyawan PT MTT langsung dibawa menuju RSUD Kabupaten Mimika menggunakan mobil ambulance dari Lanud Y. Kapiyau dan Rumkitban Timika untuk operasi dan mendapat perawatan medis lebih intensif. Diketahui, KKB menembak anggota Kopasgat TNI AU yang tengah mengamankan aktivitas di Bandara Aminggiru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, seorang prajurit bernama Praka Fermansyah mengalami luka. KKB teroris juga melakukan aksi keji yaitu satu rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua, ikut dibakar.