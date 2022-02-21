JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Senin 21 Februari 2022 bertambah 34.418 kasus. Penyumbang terbanyak merupakan Provinsi Jawa Barat, yakni 8.105.
Dengan adanya penambahan hari ini, akumulasi positif Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 5.231.923 kasus.
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Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 392.560 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).
1. JAWA BARAT 8.105
2. DKI JAKARTA 5.358
3. JAWA TIMUR 3.621
4. JAWA TENGAH 3.439
5. BANTEN 2.611
6. KALIMANTAN TIMUR 1.416
7. SUMATERA UTARA 1.382
8. DI YOGYAKARTA 1.274
9. BALI 654
10. SULAWESI SELATAN 629
11. LAMPUNG 571
12. SULAWESI UTARA 564
13. NUSA TENGGARA TIMUR 492
14. SUMATERA SELATAN 469
15. RIAU 453
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