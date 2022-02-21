Kasus Covid-19 Bertambah 34.418 Hari Ini, Jabar Tertinggi Dibuntuti Jakarta

Tim Okezone, Okezone · Senin 21 Februari 2022 17:59 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 21 340 2550798 kasus-covid-19-bertambah-34-418-hari-ini-jabar-tertinggi-dibuntuti-jakarta-L9lxATl86i.jpg Ilustrasi Covid-19 (Foto: Sindonews)
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JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Senin 21 Februari 2022 bertambah 34.418 kasus. Penyumbang terbanyak merupakan Provinsi Jawa Barat, yakni 8.105.

Dengan adanya penambahan hari ini, akumulasi positif Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 5.231.923 kasus.

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Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 392.560 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

1. JAWA BARAT 8.105

2. DKI JAKARTA 5.358

3. JAWA TIMUR 3.621

4. JAWA TENGAH 3.439

5. BANTEN 2.611

6. KALIMANTAN TIMUR 1.416

7. SUMATERA UTARA 1.382

8. DI YOGYAKARTA 1.274

9. BALI 654

10. SULAWESI SELATAN 629

11. LAMPUNG 571

12. SULAWESI UTARA 564

13. NUSA TENGGARA TIMUR 492

14. SUMATERA SELATAN 469

15. RIAU 453

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16. KEPULAUAN RIAU 392

17. KALIMANTAN BARAT 370

18. KALIMANTAN SELATAN 327

19. PAPUA 293

20. SULAWESI TENGAH 248

21. GORONTALO 206

22. KALIMANTAN UTARA 200

23. KALIMANTAN TENGAH 199

24. SULAWESI TENGGARA 171

25. PAPUA BARAT 154

26. BANGKA BELITUNG 153

27. BENGKULU 144

28. NUSA TENGGARA BARAT 131

29. JAMBI 95

30. SUMATERA BARAT 92

31. MALUKU UTARA 66

32. ACEH 59

33. SULAWESI BARAT 52

34. MALUKU 28

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 39.929 orang. Sehingga total sebanyak 4.554.711 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 176 orang. Sehingga total meninggal menjadi 146.541 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

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