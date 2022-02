JAKARTA – Jika diperhatikan, setiap negara memiliki seragam militer atau tentara yang berbeda-beda. Tidak semua seragam diciptakan sama. Menjaga negara ataupun memenangkan perang bukanlah tentang seragam paling keren atau paling unik. Namun jika diperhatikan beberapa negara memiliki seraga militer yang cukup berbeda dan lucu. Berikut 7 negara dengan seragam militer yang dianggap paling konyol di dunia.

1. Beefeater Inggris

Beefeaters adalah unit militer nyata milik pemerintah Inggris. The Yeomen Warders of Her Majesty's Royal Palace and Fortress the Tower of London, dan Anggota Sovereign's Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary sepenuhnya terdiri dari tentara Inggris yang memiliki setidaknya 22 tahun pelayanan di bawah ikat pinggang mereka.

2. Pengawal Kepresidenan Yunani

Seragam ini sangat unik karena memiliki bola kecil di jari kaki. Pengawal Kepresidenan Yunani – juga dikenal sebagai Evzones – masih mengenakan seragam tentara elit Yunani dari masa lalu.

Tentara ini menggunakan pakaian foustanella (seperti rok) yang memiliki 400 lipatan. Seragam militer itu diperkirakan berusia 100 tahun lebih dan tetap keren membawa senapan M1 Garand.

3. Carabinieri Italia

Pasukan polisi Carabinieri Italia adalah pejuang kejahatan yang benar-benar hebat yang sekarang menjadi bagian dari angkatan bersenjata resmi negara itu. Meskipun itu perkembangan yang relatif baru, Carabinieri telah ada sejak pertengahan 1800-an. Seragam mereka terlihat seperti kapten kapal layar kayu saat itu.

4. Angkatan Udara Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda Seragam kerja angkatan udara Uganda dianggap tidak dapat memutuskan apakah mereka ingin berbaur dengan tanah atau dengan air dan memutuskan untuk tidak membuat pilihan. Baju seragam itu sepertinya tidak banyak berubah sejak zaman Idi Amin. 5. Pengawal Malaysia Seragam pengawal ini memakai dua seragam pada saat yang sama. Yakni celana panjang dan juga rok, yang dianggap sebagai hal yng mubazir atau sia-sia. Seragamnya berwarna putih dan ro nya seperti sarung berwana hijan dengan kuning keemasan. 6. Legiun Spanyol Seragam pakaian mereka disebut-sebut seperti penari telanjang pria murahan yang datang ke pesta lajang. Seragamnya begitu ketat dan terbuka di bagian dada atas. 7. Korea Utara Seragam pakaian Korea Utara terlihat begitu berani dan mewah dengan banyak memasang medali dan penghargaan yang berwarna keemasan.