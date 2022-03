KIEV - Aktor Ukraina yang turut mengangkat senjata untuk menghadapi serangan Rusia, Pasha Lee, tewas dalam bombardir militer Moskow di Irpin pada 6 Maret 2022, demikian menurut Festival Film Internasional Odesa.

Lee, yang berusia 33 tahun, bertugas di unit pertahanan teritorial Ukraina. Dia adalah seorang aktor, pembawa acara TV, dan komposer.

Diwartakan New York Post, aktor itu bekerja di berbagai acara TV dan film, seperti "The Fight Rules" karya Oleksii Shaparev dan "Shadows of Unforgotten Ancestors" karya Lyubomyr Levytsky.

Aktris Ukraina Anastasiya Kasilova, yang bekerja dengan Lee di acara TV kriminal "Provincial", mengabarkan kematian Lee di Facebook, mengatakan bahwa dirinya berduka atas kematian rekannya tersebut.

β€œDia adalah seorang aktor, pembawa acara TV, kolega saya, dan kenalan yang baik,” tulis Kasilova tentang Lee.

Serangan Rusia di Ukraina telah memasuki hari ke-12 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Pasukan Rusia dilaporkan telah membombardir kota-kota Ukraina termasuk Ibu Kota Kiev, Kharkiv, Mariupol, dan beberapa wilayah lainnya.

Sejak akhir pekan lalu Rusia telah mengumumkan gencatan senjata untuk membuka koridor kemanusiaan, memungkinkan warga Ukraina untuk keluar dari daerah konflik. Namun, pihak Ukraina mengklaim gencatan senjata itu tidak diawasi dan serangan terus berlangsung menyebabkan evakuasi tidak dapat dilakukan. Badan pengungsi PBB mengatakan pada Minggu (6/3/2022) bahwa lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi dimulai. Dalam sebuah cuitan di Twitter Komisaris tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, menyebutnya sebagai "krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II".