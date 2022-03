WASHINGTON - Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki telah mengakui kepada wartawan bahwa alasan Amerika Serikat (AS) memilih untuk tidak mentransfer 28 jet tempur Polandia ke Ukraina adalah untuk menghindari keterlibatan langsung AS (atau mungkin sekutu NATO lainnya) dalam perang antara Ukraina dan Rusia.

“Saya akan mengatakan bahwa penilaian kami didasarkan pada bagaimana mencegah perang dunia di sini,” kata Psaki menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pesawat tersebut. Dia menyebut masalah itu memicu Perang Dunia 3 sebagai yang merupakan bobot signifikan yang ditimbang oleh komunitas intelijen, Departemen Pertahanan, dan Presiden setiap saat.

“Ada langkah eskalasi,” lanjutnya. Dia menunjukkan perbedaan antara senjata anti-tank dan pesawat yang berpotensi “melintasi perbatasan” dan meningkatkan perang.

Baca juga: Biden: Campur Tangan AS dalam Konflik Rusia-Ukraina Picu Perang Dunia III

“Kami tidak akan melakukan hal-hal yang kami pikir tidak untuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutu NATO kami,” ujarnya.

Baca juga: Konvoi Militer Rusia Sepanjang 64 Km Kembali Bergerak Usai Terhenti Selama Seminggu, Siap Serang Ibukota Ukraina

Banyak yang menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada pesawat AS dan/atau NATO yang “seharusnya” diserahkan ke Polandia untuk diserahkan kepada Ukraina. Namun, disadari bahwa setiap konvoi Polandia (atau negara NATO lainnya) yang membawa bahan perang ke Ukraina akan langsung menjadi target militer ke Rusia, berpotensi menciptakan keadaan bagi NATO untuk menyatakan perang berdasarkan Pasal 5 dan pada dasarnya memicu Perang Dunia III.

Psaki sebelumnya menyalahkan kegagalan AS untuk mengirimkan 28 jet tempur Polandia ke Ukraina pada "gangguan sementara dalam komunikasi," setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim Polandia memiliki "lampu hijau" untuk bergerak maju dengan mentransfer pesawat.

Sekretaris pers Gedung Putih bersikeras bahwa AS memiliki “hubungan yang kuat dan langgeng dengan Polandia,” dan bahwa “mekanisme” penyerahan adalah masalah sebenarnya. Polandia diketahui telah menawarkan mentransfer jet MiG-29 ke pangkalan Ramstein AS di Jerman, tetapi AS tampaknya tidak yakin bagaimana melanjutkannya tanpa secara langsung melibatkan dirinya termasuk NATO dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan pada Selasa (8/3), menyatakan keputusan untuk mentransfer pesawat Polandia ke Ukraina adalah salah satu yang harus dibuat oleh pemerintah Polandia, tetapi rencana Ramstein tampaknya tidak "dapat dipertahankan."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah menuntut jet dan zona larangan terbang. “Jangan mengalihkan tanggung jawab,” katanya dalam pidatonya, Rabu (9/3). "Kirimkan kami pesawat,” tegasnya.