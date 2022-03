LISBON - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lisabon untuk pertama kalinya menghadirkan kopi Indonesia dalam ajang pameran kopi terbesar Portugal, Lisbon Coffee Fest 2022. Partisipasi Indonesia di pameran ini terlaksana atas kerja sama KBRI Lisabon dengan Bank Indonesia London.

Ajang Lisbon Coffee Fest berperan dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kopi, mulai dari pemasok, distributor, roastery, hingga perusahaan kopi berskala besar.

Pada sesi pembukaan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal Rudy Alfonso mengikuti seremoni Confraria do Coffee, komunitas pecinta kopi yang beranggotakan pengusaha kopi di Portugal. Sesuai tradisi komunitas, Dubes RI hadir dengan menggunakan jubah tradisional.

"Promosi kopi Indonesia di Lisbon Coffee Fest diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan kopi Indonesia sekaligus memperkenalkan keberagaman kopi Indonesia di pasar Portugal," ujar Duta Besar Rudy Alfonso.

Memanfaatkan momen berkumpulnya komunitas pecinta kopi di Portugal, stand Indonesia menyuguhkan kopi dari salah satu produsen di Garut, PD. Mahkota Java Coffee yang merupakan UMKM binaan Bank Indonesia.

Jenis kopi yang dihadirkan oleh Mahkota Java Coffee adalah Java Preanger tipe robusta dan arabika yang kemudian di-blend untuk menghasilkan espresso dan menyesuaikan profil rasa masyarakat Portugal. Java Preanger arabika yang dihasilkan di perkebunan di Garut adalah salah satu yang terbaik di kawasan Parahyangan.

“Kehadiran kopi dari Mahkota Java Coffee di Portugal merupakan wujud nyata dukungan Bank Indonesia dalam pemberdayaan sektor riil, khususnya pengembangan UMKM Go Ekspor”, Perwakilan dari Bank Indonesia London, Supriyadi Ramdan Winata, menjelaskan.

Asosiasi Industri dan Perdagangan Kopi Portugal (AICC - Associação Industrial e Comercial do Café) merupakan penyelenggara Lisbon Coffee Fest dengan tujuan untuk mempromosikan budaya kopi kepada publik Portugal. Potensi kopi di Portugal sangat menjanjikan, dimana 80% populasi Portugal mengonsumsi kopi secara harian. Rata-rata orang Portugal meminum kopi 2.5 cangkir per hari atau dengan konsumsi rata-rata per tahun per orang 4.73 kg kopi.

Mengingat Portugal bukanlah negara penghasil biji kopi, inilah peluang yang disasar oleh Indonesia untuk memasok kopi ke Portugal, baik dalam bentuk biji mentah (green bean) maupun yang dipanggang (roasted).

Selain menyajikan tipe kopi espresso blend yang merupakan favorit masyarakat Portugal, stand Indonesia juga memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk mencicipi kopi yang diseduh dengan metode filtrasi. Karakteristik kopi Indonesia yang khas menarik minat pengunjung yang ingin mencoba cita rasa Indonesia. Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Lisabon Rieza R. Maulana menjelaskan bahwa banyak pengunjung umum yang mengaku belum familiar dengan kopi asal Indonesia. Namun demikian saat mencicipi, mereka menilai kualitas kopi yang ditawarkan sangat baik. Oleh sebab itu, partisipasi KBRI Lisabon dalam kegiatan dianggap tepat sasaran untuk meningkatkan awareness publik terhadap kekhasan kopi Indonesia dibandingkan kopi negara-negara lainnya. Besarnya minat publik Portugal terhadap kopi Indonesia diharapkan dapat mendorong volume ekspor kopi Indonesia ke Portugal kedepannya. Lisbon Coffee Fest terakhir kali diselenggarakan di tahun 2019, dimana pada saat itu pengunjung berjumlah lebih dari 6.000 orang dengan total 23.000 sajian kopi, serta diikuti oleh 49 peserta pameran.