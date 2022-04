RUSIA - Militer Rusia telah mempresentasikan dokumen yang menunjukkan minat Ukraina dalam menggunakan drone untuk mengirimkan senjata patogen yang dikembangkan di biolab yang didanai Amerika Serikat (AS).

Nama pejabat AS yang terlibat dalam proyek biolab, dan peran yang dimainkan putra Presiden AS Joe Biden dalam program tersebut, juga diumumkan selama pengarahan khusus pada Kamis (1/4).

Salah satu bukti kunci adalah surat dari perusahaan Ukraina Motor Sich kepada produsen drone Turki Baykar Makina – pembuat UAV Bayraktar TB2 dan Akinci – tertanggal 15 Desember 2021. Pihak Ukraina secara khusus menanyakan apakah drone tersebut dapat membawa 20 liter muatan aerosol hingga jangkauan 300 kilometer – menempatkannya dalam jangkauan selusin kota besar Rusia dan hampir semua Belarusia.

Baca juga: Rusia Tuduh Ukraina Hancurkan Bukti Program Senjata Biologi yang Didanai AS :

“Kita berbicara tentang pengembangan sarana teknis pengiriman dan penggunaan senjata biologis oleh rezim Kiev dengan kemungkinan penggunaannya melawan Federasi Rusia,” kata Letnan Jenderal Igor Kirillov, komandan Pasukan Perlindungan Nuklir, Biologis dan Kimia Rusia. .

Baca juga: Cegah Penyebaran Penyakit, WHO Minta Ukraina Hancurkan Patogen di Laboratorium

Kirillov juga merujuk paten AS (No. 8.967.029) untuk mekanisme penyebaran patogen aerosol dari drone. Tanggapan AS terhadap penyelidikan Rusia pada 2018 tentang paten ini tidak menyangkal keberadaannya, tetapi mengklaim bahwa itu secara teknis tidak melanggar kewajiban Washington berdasarkan perjanjian yang melarang senjata kimia dan biologi.

Kirillov menunjukkan kontrak yang ditandatangani antara lembaga pemerintah AS – Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan (DTRA), Pentagon, Departemen Luar Negeri – dan Kementerian Kesehatan Ukraina, serta fasilitas khusus di dalam Ukraina. Menurut militer Rusia, Pentagon menghabiskan lebih dari USD30 juta (Rp430 miliar) untuk penelitian biologi hanya di satu fasilitas Ukraina, Pusat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Kirillov mengatakan pejabat DTRA Robert Pope adalah “salah satu tokoh kunci” dalam program tersebut, dan “penulis gagasan untuk menciptakan pusat penyimpanan mikroorganisme yang sangat berbahaya di Kiev. Proyek biologis Pentagon di Ukraina dikoordinasikan oleh Joanna Wintrol, Kepala Kantor DTRA di Kiev, hingga dia berhenti pada Agustus 2020. Menurut Kirillov, dia secara langsung mengawasi proyek UP-4, UP-6, dan UP-8 untuk mempelajari patogen mematikan, termasuk antraks, demam Kongo-Krimea, dan leptospirosis. Dia mengatakan kontak badan AS adalah Menteri Kesehatan Ukraina (2016-2019) Ulyana Suprun, yang juga warga negara AS. Lalu sementara perantara utama adalah kontraktor swasta Black and Veatch, yang kantornya di Kiev dipimpin oleh Lance Lippencott. Kontraktor Pentagon lainnya, Metabiota, juga berperan dalam proyek tersebut. Kirillov mengatakan bahwa putra Biden, Hunter Biden memainkan "peran penting dalam menciptakan peluang finansial untuk bekerja dengan patogen di wilayah Ukraina," menunjuk ke beberapa email antara dia dan eksekutif Metabiota dan Black and Veatch. Secara khusus, dia menggambarkan Metabiota VP sebagai “orang kepercayaan Hunter Biden,” berdasarkan korespondensi mereka. Menurut sang jenderal, "media Barat" telah mengkonfirmasi keaslian email-email ini - mungkin referensi ke materi yang diterbitkan minggu lalu oleh surat kabar Inggris Daily Mail. Menurut memo yang ditunjukkan Kirillov, Kiev prihatin dengan biolab. Sebuah surat pada 2017 dari departemen Kherson dari Layanan Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan bahwa DTRA dan Black and Veach bermaksud untuk membangun kontrol atas fungsi laboratorium mikrobiologi di Ukraina yang melakukan penelitian tentang patogen infeksi berbahaya yang dapat digunakan untuk membuat atau memodernisasi senjata biologis jenis baru. Menunjuk dokumen Juni 2019 dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Ukraina, Kirillov bertanya-tanya mengapa dokumen itu bersikeras menjaga kerahasiaan dan mengharuskan insiden "serius" "termasuk kematian subjek" harus dilaporkan ke otoritas bioetika AS dalam waktu 24 jam – ketika dokumen lain tentang program khusus itu hanya merujuk pada pekerjaan pengambilan sampel darah standar. “Kami tidak mengecualikan bahwa program penelitian resmi hanya 'bagian yang terlihat dari gunung es', sementara dalam praktiknya, relawan terinfeksi virus demam Kongo-Krimea, hantavirus, dan agen penyebab leptospirosis,” kata sang jenderal. Dia menuduh AS dari "sikap meremehkan terhadap warga Ukraina," dan memperlakukan mereka sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen biologis dan medis. AS telah lama mengklaim bahwa tuduhan tentang biolaboratorium yang didanai Pentagon di Ukraina adalah "disinformasi Rusia." Awal bulan ini, diplomat AS Victoria Nuland bersaksi di depan Senat bahwa laboratorium penelitian biologi di Ukraina memang ada, dan bahwa Washington bekerja dengan Kiev untuk memastikan bahwa bahan penelitian biologi tidak jatuh ke tangan pasukan Rusia. Menurut Kirillov, semua biomaterial patogen yang disimpan di Ukraina diangkut dengan pesawat angkut militer ke AS melalui Odessa, pada awal Februari lalu. Sang jenderal mengatakan pada 24 Februari lalu, ketika pasukan Rusia memasuki Ukraina, kementerian kesehatan di Kiev memerintahkan strain yang tersisa untuk dihancurkan. Kirillov mengatakan bahwa intervensi Rusia menghentikan kegiatan di lima biolab Ukraina yang telah bekerja dengan antraks, tularemia, brucellosis, kolera, leptospirosis, dan demam babi Afrika.