JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P. Marsudi memberikan laporan kepada Komisi I DPR terkait perkembangan situasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, Indonesia telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai negara, termasuk dengan Ukraina dan Rusia.

“Situasi di Ukraina dalam sebulan terakhir, Indonesia melakukan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai negara, termasuk Ukraina dan Rusia,” kata Retno dalam Rapat kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2022).

Bahkan, Retno menemui Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Ukraina Emine Dzhaparova di Doha, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Tunxi, juga berkomunikasi melalui telepon dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba.

“Saya melakukan pertemuan dengan wamenlu Ukraina di Doha pada 27 maret, dan melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menlu Ukraina pada Februari 2022, di Tunxi melakukan pertemuan 4 mata dengan Menlu Rusia 30 Maret, pembicaraan melalui telepon dilakukan setelah pemungutan suara resolusi di sidang umum PBB,” ungkapnya.

Retno menegaskan, saat berbicara prinsip, dalam hal ini adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, maka Indonesia selalu konsisten akan hal itu. Dan kosnistensi ini ditunjukkan Indonesia pada saat pemungutan sidang Majelis Umum PBB.

“Di mana Indonesia voted yes terhadap resolusi Agression Againts Ukraine pada 2 Maret dan resolusi Humanitarian Consequences of The Agression Against Ukraine pada 24 Maret,” sambungnya.

