NEW YORK – Pria yang diduga meledakkan bom asap dan menembakkan senjata api di dalam gerbong kereta bawah tanah Kota New York, Amerika Serikat (AS) dan melukai 23 orang, telah ditangkap pada Rabu (13/4/2022), setelah sempat buron. Frank Robert James ditahan atas tuduhan federal menyerang sistem transportasi massal dengan kekerasan.

Pria berusia 62 tahun itu ditahan di Manhattan, sekira 8 mil dari lokasi serangan pada Selasa (12/4/2022), setelah pihak berwenang menentukan keberadaannya dengan bantuan petunjuk dari warga.

The New York Times dan New York Post, masing-masing mengutip sumber penegak hukum, melaporkan bahwa James sendiri memberi tahu polisi tentang lokasinya melalui telepon dari sebuah gerai McDonald’s pada Rabu. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan ini.

Penangkapan James terjadi 30 jam setelah serangan yang terjadi selama jam sibuk komuter pada Selasa pagi di stasiun bawah tanah di komunitas Sunset Park di Brooklyn.

"Rekan-rekan saya warga New York, kami menangkapnya. Kami menangkapnya," kata Wali Kota Eric Adams pada konferensi pers yang mengumumkan penangkapan itu. "Kami akan melindungi orang-orang di kota ini dan menangkap mereka yang percaya bahwa mereka dapat membawa teror ke warga New York setiap hari."

James, penduduk asli Bronx dengan alamat baru-baru ini di Philadelphia dan Milwaukee, memiliki sembilan penangkapan sebelumnya di New York dan tiga di New Jersey, menurut Departemen Kepolisian New York (NYPD).

Sebuah tuntutan pidana setebal 10 halaman yang diajukan oleh jaksa federal pada Rabu di Pengadilan Distrik AS di Brooklyn mendakwa James dengan satu tuduhan melakukan teroris atau serangan kekerasan lainnya terhadap sistem transportasi massal. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup, kata para pejabat.

Dia dijadwalkan untuk membuat penampilan pengadilan pertamanya pada hari Kamis, Kantor Kejaksaan AS di Brooklyn mengatakan.

James dituduh meledakkan dua bom asap di dalam mobil kereta bawah tanah beberapa saat sebelum menembaki sesama penumpang dengan pistol semi-otomatis. Pistol, yang dibeli pada 2011, kemudian ditemukan dari tempat kejadian, bersama dengan tiga magasin amunisi, obor, kapak, sekantong kembang api dan satu wadah bensin, menurut dokumen polisi dan pengadilan. Polisi mengatakan 10 orang terkena tembakan, lima di antaranya berada dalam kondisi kritis tetapi stabil pada Rabu. Tiga belas lainnya terluka dalam terburu-buru untuk melarikan diri dari kereta yang dipenuhi asap. Semua korban diharapkan selamat. Serangan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian kejahatan kekerasan yang membuat penumpang ketakutan di sistem transit metropolitan terbesar di Amerika, termasuk salah satu insiden dimana penumpang didorong ke rel kereta bawah tanah dari peron stasiun.