JAKARTA - Peredaran senjata api ilegal menjadi satu hal yang terus dipantau oleh setiap negara. Jangan sampai masyarakatnya bisa menggunakan senjata api secara leluasa, sehingga membahayakan masyarakat lain. Berikut adalah informasi lengkap terkait jumlah kepemilikan senjata legal dan ilegal di berbagai negara.

1. Amerika Serikat (AS)

Melansir data yang dipublikasi oleh Statista, jumlah masyarakat yang memiliki senjata legal dan ilegal di AS sebanyak 393.300.000 orang di tahun 2017. Jumlah itu diprediksi terus bertambah setiap tahunnya. Sementara itu, data yang dimiliki oleh American Gun Facts menyebutkan bahwa 32% masyarakat AS memiliki senjata pribadi. Hal tersebut diketahui dari hasil survei senjata api nasional di tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan, sekitar 81,4 juta warga AS mempunyai senjata api sendiri. Tentunya, jumlah ini hanya meliputi masyarakat yang sudah berusia 18 tahun atau lebih. American Gun Facts juga mengutarakan, AS memiliki lebih dari 400 juta senjata yang dimiliki oleh masyarakat sipil, pihak kepolisian, dan militer.

2. India

India berada di posisi ke-2 dengan 71.100.000 orang memiliki senjata api legal dan ilegal. Namun, tidak diketahui berapa jumlah dari masing-masing senjata legal dan ilegal tersebut. Tentunya, setiap warga negara India tidak bisa begitu saja membeli senjata api dan membawanya pulang. Ada beberapa hal yang patut diikuti oleh masyarakat, sebelum diberikan izin untuk memiliki senjata.

Seorang warga sipil harus berusia 21 tahun. Mereka juga wajib mengisi formulir dan tidak boleh memiliki catatan kriminal sedikitpun. Senjata yang akan dibeli juga hanya boleh dimanfaatkan sebagai pertahanan diri. Wawancara ketat akan dilakukan pihak kepolisian kepada pemohon. Jika ditotal, proses untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api di India bisa memakan waktu hingga 2 bulan. Usai dinyatakan lolos, pemohon harus mengikuti pelatihan menangani dan menembak. Sehingga, senjata dapat digunakan dengan semestinya. 3. China China merupakan negara yang cukup ketat mengawasi peredaran senjata di negaranya. Pihak yang boleh memiliki senjata adalah polisi dan penjaga profesional yang ditempatkan di tempat-tempat strategis atau penting bagi negara. Sementara itu, masyarakat sipil yang diperbolehkan memiliki senjata adalah mereka yang memiliki aktivitas berburu dan para atlet tembak. Statista menyebut, jumlah masyarakat yang memiliki senjata api legal dan ilegal di China sebanyak 49.700.000 orang. 4. Rusia Jumlah pemilik senjata api di Rusia secara legal dan ilegal tercatat sebanyak 17.600.000 orang. Melansir laman Russia Beyond, seseorang harus berusia 18 tahun jika ingin memiliki senjata api. Tak hanya itu, mereka juga harus lolos berbagai tes atau pemeriksaan. Salah satunya adalah kesehatan mental. Mereka yang menderita penyakit mental tidak akan diizinkan untuk memiliki senjata karena dikhawatirkan akan melukai orang-orang di sekelilingnya. Tujuan utama kepemilikan senjata di Rusia adalah untuk pertahanan diri dan tidak boleh disalahgunakan.