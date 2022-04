JAKARTA – Warga Indonesia dinyatakan sebagai orang paling malas jalan kaki sedunia. Hal ini terungkap dalam studi Universitas Stanford yang inovatif dan muncul di jurnal sains Nature. Dengan menggunakan data yang diambil dari smartphone, penelitian ini menganalisis kebiasaan 717.000 pria dan wanita dari 111 negara, yang langkah-langkah kakinya dipelajari selama rata-rata 95 hari.

Penelitian yang dilakukan sekitar 2017 ini menemukan bahwa orang-orang di Hong Kong menempati urutan teratas dalam hal jumlah langkah per hari, dengan penduduknya mencatat 6.880 langkah sehari.

Di ujung lain spektrum, orang paling malas di dunia adalah orang Indonesia yang berada di posisi terbawah, dengan rata-rata 3.513 langkah per hari.

Studi ini membuat penemuan menarik lainnya. Di negara-negara dengan sedikit obesitas, kebanyakan orang berjalan dengan jumlah yang sama per hari. Tapi kesenjangan besar antara orang yang banyak berjalan dan mereka yang berjalan sangat sedikit bertepatan dengan tingkat obesitas yang jauh lebih tinggi.

“Swedia adalah salah satu negara dengan kesenjangan tersempit. Swedia juga negara dengan tingkat obesitas terendah,” kata Tim Althoff, salah satu peneliti.

Isu kontroversial yang muncul dalam penelitian ini adalah infrastruktur. Data seluler menunjukkan kota-kota dengan trotoar yang lebih baik, seperti New York dan San Francisco, adalah rumah bagi penduduk yang lebih rajin berjalan kaki dibandingkan dengan kota-kota yang biasa dilalui kendaraan, seperti Houston dan Memphis.

Namun, untuk saat ini, menggunakan data berbasis ponsel cerdas untuk membangun penelitian dan panduan kesehatan masyarakat masih bermasalah. Menurut Wired, alasan nomor satu data pelacakan langkah sebenarnya sangat tidak dapat diandalkan,

“Khususnya, langkah-langkah yang keluar dari perangkat komersial seperti penghitung langkah bawaan Apple tidak terlalu akurat,” kata Bruce Schatz, kepala Ilmu Informasi Medis di University of Illinois-Urbana Champaign.

"Mereka disetel untuk membuat orang yang aktif secara fisik merasa nyaman,” lanjutnya.

Dia mengatakan masalahnya bukan pada alat pengukurnya. Ponsel cerdas dilengkapi dengan akselerometer yang mengukur variasi kecil di lokasi, dan mereka melakukannya dengan baik.

AS bernasib lebih buruk ketika para peneliti melihat sesuatu yang mereka sebut "ketidakseimbangan aktivitas" - kesenjangan antara pejalan kaki tertinggi dan terendah di suatu negara, yang mereka temukan sangat terkait dengan tingkat obesitas yang tinggi.

"Jika Anda berpikir tentang beberapa orang di suatu negara sebagai 'kaya aktivitas' dan yang lain sebagai 'miskin aktivitas', ukuran kesenjangan di antara mereka merupakan indikator kuat tingkat obesitas di masyarakat itu," terang Scott Delp, yang ikut memimpin penelitian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Delp, yang juga profesor bioteknologi, mengatakan kepada BBC bahwa penelitian tersebut adalah yang terbesar yang pernah ada pada pergerakan manusia.

“Ini membuka pintu bagi cara-cara baru dalam melakukan sains dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lakukan sebelumnya,” katanya.

Orang Amerika Serikat (AS) diketahui memiliki lebih banyak kesulitan untuk turun dari sofa — mereka rata-rata 4.774 langkah per hari, menempati urutan ke-30 secara keseluruhan dan peringkat jauh di bawah rata-rata 4.961 langkah di seluruh dunia. AS berada di peringkat kelima untuk ketidakseimbangan aktivitas, di belakang Arab Saudi, Australia, Kanada, dan Mesir.

Sedangkan, rata-rata penduduk China berjalan kaki 6.189 langkah – hampir 3 mil – per hari.

Berikut daftar negara yang warganya paling malas berjalan kaki

1. Indonesia: 3.513 langkah atau kira-kira satu setengah mil – per hari.

2. Arab Saudi, dengan 3.807 langkah

3. Malaysia mencatat hanya 3.963 langkah per hari.

4. Filipina mencatat 4.008 langkah per hari.

5. Afrika Selatan (Afsel) mencatat 4. 105 langkah per hari.