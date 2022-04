INGGRIS - Para ilmuwan di Universitas Oxford Inggris dilaporkan telah membunyikan alarm atas rencana NASA untuk menyiarkan data lokasi dan informasi lainnya ke luar angkasa, memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat memiliki konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan, termasuk memicu invasi alien.

Yang dipermasalahkan adalah "Beacon in the Galaxy" (BITG) yang direncanakan. Ini adalah siaran data oleh tim peneliti yang dipimpin NASA dengan tujuan untuk menyapa "kecerdasan ekstraterestrial." Badan antariksa AS ingin memancarkan sinyal dari rangkaian Teleskop Allen SETI Institute di California dan Teleskop Radio Spherical Aperture (FAST) Lima ratus meter di China. Ini akan mencakup informasi seperti komposisi biokimia kehidupan di Bumi, posisi waktu Tata Surya di Bima Sakti, gambar digital manusia dan undangan untuk makhluk luar angkasa untuk merespons.

Anders Sandberg, seorang peneliti senior di Oxford's Future of Humanity Institute (FHI), berpendapat bahwa siaran semacam itu bisa berisiko. Dia mengatakan dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa peradaban asing menerima pesan tersebut, tanggapannya mungkin bukan hanya sapaan ramah.

Dikutip surat kabar Telegraph Inggris dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Minggu (17/4), Sandberg mengatakan pencarian kehidupan alien memiliki "faktor lelucon" di sekitarnya.

“Banyak orang menolak untuk menganggap serius apa pun yang terkait dengannya, yang memalukan karena ini adalah hal yang penting,” terangnya.

Ilmuwan FHI lain di Oxford, Toby Ord, menyarankan agar ada diskusi publik sebelum mengirim sinyal ke alien. Bahkan mendengarkan pesan masuk bisa berbahaya, tambahnya, karena dapat digunakan untuk menjebak penduduk bumi. “Bahaya ini kecil tetapi kurang dipahami dan belum dikelola dengan baik,” katanya. Ord bersikeras bahwa tidak ada konsensus ilmiah tentang rasio peradaban yang damai dan yang bermusuhan di sekitar galaksi. “Mengingat sisi negatifnya bisa jauh lebih besar daripada sisi positifnya, bagi saya ini bukan situasi yang baik untuk mengambil langkah aktif menuju kontak,” ujarnya. Sinyal yang lebih lemah telah disiarkan ke luar angkasa di masa lalu menggunakan teknologi sebelumnya, seperti pesan Arecibo yang dikirim pada tahun 1974. Ilmuwan Rusia melakukan serangkaian siaran semacam itu, yang disebut Panggilan Cosmic, pada tahun 1999 dan 2003. Sandberg berteori bahwa “alien yang malang mungkin sudah mendapatkan berbagai pesan yang dikirim karena berbagai alasan.” Para ilmuwan dengan kelompok BITG telah berspekulasi bahwa spesies asing yang cukup maju untuk mencapai komunikasi melalui kosmos akan “sangat mungkin telah mencapai tingkat kerjasama yang tinggi di antara mereka sendiri dan dengan demikian akan mengetahui pentingnya perdamaian dan kolaborasi.” Futuris Kanada George Dvorsky menolak teori itu sebagai "kiasan lama," dengan mengatakan dia dapat memikirkan "sejumlah skenario" di mana makhluk luar angkasa dengan kecenderungan jahat terus ada.