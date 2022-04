MUAROJAMBI - Kapal TB Bojoma 2906 terbakar saat melakukan pengisian BBM dari mobil tangki di pinggiran Sungai Batanghari di Desa Kunangan, Kecamatan Tamanrajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Selasa (19/4/2022) sore.

Kasi Humas Polres Muarojambi AKP Amradi menjelaskan, kejadian tersebut berawal pada saat melakukan pengisian BBM dari mobil tangki PT PAN ke kapal TB Bojoma 2906 menggunakan selang.

Saat itu, minyak dialirkan tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian. Tidak ayal lagi, api langsung membakar korban. Tidak hanya itu, api juga menyambar ke bagian tangki bahan bakar kapal.

"Korban atas nama Rahmat Sahputra diketahui meninggal dunia, sedangkan Muhammad Sahid mengalami luka ringan," ujar Amradi.

Sedangkan yang melakukan pengecekan minyak ke mobil, sambungnya, yaitu Haris (KKM) dan Gading (SEKEN ENGINER) dan setelah minyak dinyatakan bagus dilanjutkan untuk pengisian menggunakan selang.

Ketika itu, saksi bersama kru kapal langsung memadamkan api menggunakan racun api dan payer hidran. "Namun, saat itu para saksi melihat korban Rahmat Saputra tergeletak di dekat lubang menhol 6. Sedangkan Muhammad Sahid berlari dengan luka bakar pada kedua kaki," tuturnya.

Untuk sopir mobil PT PAN yang melakukan pengisian, lanjutnya, bernomor polisi BH 8656 MG dengan No DO : No 021 / PUAN / DO / IV / 2022, Tanggal 19 April 20227 dengan pengisian 5.000 liter. "Untuk sopir belum diketahui indentitasnya," tukas Amradi.

Untuk data korban: 1. Rahmat Saputra (33), warga Loor Bakti LK 30 Belawan 1, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumut. 2. Muhammad Sahid (39), warga Jl. Kuantan, Gang Putri Ledang 13, No 09, RT 05, RW 01, Kelurahan Melayu Kotapiring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Korban Sahid mengalami luka bakar pada bagian kedua kaki. Kondisi masih dirawat RS Theresia, Kota Jambi. "Untuk kasus kebakaran Kapal TB Bojoma 2906, ini masih diselidiki Ditpolairud Polda Jambi di-backup juga bersama Satreskrim Polres Muarojambi yang dipimpin oleh kasat Reskrim Polres Muarojambi," imbuh Amradi. Saat ini, ujarnya, mobil tangki dan kapal diamankan oleh Airud Polda Jambi.