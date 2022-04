JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Mudik Lebaran 2022. Iqbal memerintahkan jajarannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hal itu menindaklanjuti instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan kesiapan menjelang mudik Lebaran tahun 2022. Menurut Iqbal, pihaknya telah memperbanyak pos pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Polda Riau.

"Terdiri dari 47 pos. Pos pengamanan 30, pos pelayanan dua, dan pos terpadu lima. Kami petakan kepada posisi posisi strategis, sudah dilakukan konsolidasi dan akan insert personel di sana. Pemerintah daerah, TNI, Polri siap melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat," kata Iqbal kepada awak media, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Eks Kapolda NTB itu juga memastikan pihaknya akan memantau pusat-pusat kegiatan masyarakat, seperti di mal dan ruang perekonomian lainnya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat terutama taat 5M dan terus laksanakan prokes. Dan, juga lakukan terus percepatan vaksinasi terutama vaksin dua dan booster," ujar Iqbal.

Mantan Kadiv Humas Polri itu menyampaikan jajarannya akan mengerahkan seluruh kekuatan dan personel untuk menjamin keamanan dan kelancaran masyarakat di tengah Lebaran.

"Amanat Pak Kapolri sudah jelas. Kami akan all out, semua personel untuk melakukan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran yang di bantu dengan TNI-Polri. Dan pemerintah daerah ikut all out juga dalam pengamanan, pelayanan, dan kesehatan," papar Iqbal.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan bahwa pemerintah pusat memutuskan tidak ada pembatasan pada Idul Fitri tahun ini. Dia juga mengatakan pihaknya berencana membuka jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.

"Kami mengharapkan dengan kesempatan yang diberikan pemerintah jaga keselamatan di jalan dan jaga rumah yang ditinggalkan," kata dia. Ia juga menyampaikan Pemprov Riau sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Namun, dia mengingatkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. "Pemerintah siap bila terjadi kelonjakan Covid-19, mulai dari obat-obatan serta oksigen," tutupnya.