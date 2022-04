IRAN - Banyak ahli percaya bahwa kematian Mayor Jenderal Iran sekaligus Kepala Pasukan Elit Quds, Qasem Soleimani, kemungkinan akan menghasilkan pembalasan dari Iran terhadap Amerika Serikat (AS). Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa selain Soleimani, komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis juga tewas dalam serangan itu.

Diketahui, Soleimani, tewas akibat serangan udara AS pada 2020. Departemen Pertahanan AS mengkonfirmasi kematian itu sebagai "tindakan defensif yang menentukan."

1. Konvoi Soleimani Ditabrak di Bandara Baghdad

Al Jazeera melaporkan bahwa insiden itu tampaknya merupakan serangan yang ditargetkan dan menurut sumber roket menghancurkan dua kendaraan yang membawa "tamu-tamu terkenal".

“Atas arahan Presiden, militer AS telah mengambil tindakan defensif yang tegas untuk melindungi personel AS di luar negeri dengan membunuh Qasem Soleimani, kepala Pasukan Korps-Quds Pengawal Revolusi Iran, sebuah Organisasi Teroris Asing yang ditunjuk AS,” terang Departemen Luar Negeri AS.

“Jenderal Soleimani secara aktif mengembangkan rencana untuk menyerang diplomat Amerika dan anggota layanan di Irak dan di seluruh kawasan,” lanjutnya.

2. Dikabarkan mati beberapa kali Menurut Associated Press, Soleimani telah dikabarkan mati beberapa kali. Suatu kali kantor berita melaporkan bahwa Soleimani tewas dalam kecelakaan pesawat pada t2006 di antara pejabat lainnya. Lalu pada waktu berikutnya, dia dikabarkan meninggal pada pemboman di Damaskus pada 2012. Pada 2015, ada juga desas-desus bahwa dia telah dibunuh. 3. Disebut-sebut sebagai Calon Presiden Soleimani diakui sebagai salah satu jenderal paling kuat di Timur Tengah (Timteng). Strategi uniknya dalam memadukan kekuatan militan dan negara membantu Iran memproyeksikan kekuatannya di Timur Tengah, dari Lebanon dan Suriah hingga Irak dan Yaman. Seorang pejabat Irak menggambarkan karisma Soleimani yang bersahaja kepada The New Yorker. “Dia sangat pendek, tetapi dia memiliki kehadiran ini. Akan ada sepuluh orang di sebuah ruangan, dan ketika Suleimani masuk, dia tidak datang dan duduk bersamamu. Dia duduk di sana di sisi lain ruangan, sendirian, dengan cara yang sangat tenang. Tidak berbicara, tidak berkomentar, hanya duduk dan mendengarkan. Dan tentu saja semua orang hanya memikirkan dia,” terangnya. 4. Musuh AS adalah seorang anak petani Menurut artikel Soufan, lahir di sebuah desa pegunungan di Iran tenggara dekat perbatasan Afghanistan dan Pakistan, dan ayahnya, seorang petani pernah berutang banyak uang kepada pemerintah setelah reformasi tanah Shah yang gagal. “Soleimani adalah musuh Amerika Serikat. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini – seperti yang ditunjukkan oleh laporan, apakah Amerika baru saja membunuh, tanpa izin kongres, orang paling kuat kedua di Iran, yang secara sadar memicu potensi perang regional besar-besaran?,” cuit Chris Murphy, Senator AS dari Connecticut. 5. Dikenal sebagai sosok di balik 'Operasi Paling Kuat di Timur Tengah' Profil New Yorker pada 2013 menyebut Suleimani "operasi paling kuat di Timur Tengah pada saat itu." Menurut The New Yorker, pasukan Qods dinamai menurut kata Persia untuk Yerusalem, yang berarti ingin "dibebaskan."