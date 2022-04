WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan perjalanan pertamanya ke Asia sebagai presiden pada bulan depan. Pejabat Gedung Putih mengatakan kepada CNN, Biden akan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) dan Jepang dari 20 Mei hingga 24 Mei, menggarisbawahi komitmennya terhadap kawasan itu bahkan ketika perhatian internasional diarahkan ke krisis di Ukraina.

Menurut rencana Biden akan mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya di setiap negara yakni Presiden terpilih Korea Yoon Suk Yeol, yang akan dilantik pada 10 Mei mendatang dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. Di Tokyo, Biden juga akan bertemu dengan para pemimpin Jepang, Australia, dan India, dalam pertemuan kemitraan Quad yang telah direvitalisasi atas inisiatifnya.

Sekretaris pers Jen Psaki dalam sebuah pernyataan mengatakan perjalanan itu dimaksudkan untuk lebih memperdalam hubungan antara pemerintah, ekonomi, dan rakyat kedua negara.

“Perjalanan ini akan memajukan komitmen kuat Pemerintahan Biden-Harris untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta aliansi perjanjian AS dengan Republik Korea dan Jepang,” terangnya.

Perjalanan ke Asia itu akan dilakukan beberapa hari setelah Biden menjamu para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Washington pada 12 dan 13 Mei mendatang. Dalam mengumumkan KTT itu, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pertemuan itu akan menunjukkan komitmen abadi Amerika Serikat untuk ASEAN, mengakui peran sentralnya dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk tantangan paling mendesak di kawasan ini, dan memperingati 45 tahun hubungan AS-ASEAN.

Perjalanan empat hari ke Asia ini datang pada saat kritis dalam kepresidenan Biden, ketika ia berusaha untuk menjaga AS dan sekutunya bersatu melawan perang Rusia yang tidak beralasan di Ukraina di tengah meningkatnya korban sipil dan pertempuran yang semakin intensif. Konflik di Eropa telah menjadi isu yang menyita perhatian pada tahun kedua Presiden menjabat, dengan AS memberikan bantuan miliaran dolar untuk Ukraina dan memukul Rusia dengan sejumlah sanksi ekonomi. Di tengah serangan Rusia di Ukraina, Biden telah menekankan bahwa dia yakin aliansi AS di Indo-Pasifik adalah kunci untuk menegakkan "tatanan berbasis aturan" di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, konflik tersebut telah menggarisbawahi ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh musuh bersejarah seperti Rusia, bahkan ketika Biden bekerja untuk mengkalibrasi ulang kebijakan luar negeri Amerika terhadap Asia dalam upaya untuk melawan pengaruh China yang semakin besar. Biden adalah presiden AS ketiga berturut-turut yang menyuarakan keinginan untuk berporos ke kawasan itu, tetapi perjalanannya, yang akan dilakukan 16 bulan setelah masa kepresidenannya, lebih lambat dari kunjungan sebagian besar presiden ke Asia. Perjalanan Biden terhambat oleh pandemi Covid-19.

Para pembantu Gedung Putih bersikeras bahwa mereka dapat fokus pada Asia pada saat yang sama dunia diliputi oleh krisis di Ukraina. Dan para pejabat mengatakan mereka sangat terkejut dengan kesediaan sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk bergabung dengan rezim sanksi internasional yang dirancang untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Jepang dan Korea Selatan juga telah mengalihkan sebagian pasokan gas alam mereka ke Eropa untuk menghentikan impor energi Rusia.

Biden berbicara dengan Yoon, mantan jaksa konservatif, di telepon bulan lalu setelah dia disebut sebagai pemenang pemilihan Korea Selatan untuk menggantikan Presiden Moon Jae In. Selama hubungan telepon itu, Gedung Putih mengatakan keduanya membahas berbagai masalah diantaranya ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir dan rudal Korea Utara, dan masalah global lainnya seperti Covid-19 dan perubahan iklim.

Korea Utara, yang diidentifikasi Biden sebagai tantangan kebijakan luar negeri terbesarnya di awal masa kepresidenannya, telah melanjutkan tes senjata provokatif menjelang pelantikan Yoon. Pemerintahan Biden telah berusaha untuk memulai kembali diplomasi dengan Pyongyang, tetapi hanya menerima sedikit tanggapan. Yoon, sementara itu, telah bersumpah untuk memperkuat sikap Korea Selatan terhadap Korea Utara setelah Moon melakukan upaya untuk mengembangkan diplomasi - termasuk membantu Presiden Donald Trump mengatur serangkaian pertemuan puncak dengan Kim.

Selama kunjungan terakhir Trump ke Seoul sebagai presiden, dia mengambil jalan memutar ke zona demiliterisasi, di mana dia berjabat tangan dengan Kim dan melangkahi garis demarkasi ke Korea Utara. Presiden sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke daerah perbatasan yang dijaga ketat, tetapi tidak jelas apakah Biden merencanakan pemberhentian serupa.

Biden telah melakukan banyak interaksi dengan Kishida tahun ini setelah Perdana Menteri menjabat musim gugur lalu. Baru-baru ini, kedua pemimpin menghadiri pertemuan puncak darurat di Brussel, Belgia, pada Maret lalu, yang diadakan di tengah serangan Rusia di Ukraina. Awal bulan itu, empat pemimpin Quad telah mengadakan panggilan, di mana mereka telah setuju untuk bertemu secara langsung di Tokyo di akhir tahun.

Kunjungan Biden ke Korea Selatan dan Jepang juga dilakukan saat para pejabat AS mengamati dengan cermat tindakan China terkait perang di Ukraina. Pemerintahan Biden telah berulang kali menekankan bahwa Beijing akan menghadapi konsekuensi berat jika membantu upaya Kremlin di Ukraina, dan dengan tegas menentang upaya China untuk membantu menyebarkan propaganda Rusia dan disinformasi tentang perang.