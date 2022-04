MAJALENGKA – Sistem one way diberlakukan di Tol Cipali pukul 17.00 WIB, Kamis (28/4/2022). Dalam sistem one way itu, Tol Cipali hanya melayani kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon.

Dalan kondisi normal, pemudik dari arah Jakarta hanya akan menggunakan satu jalur yakni jalur A. Namun, setelah pemberlakuan one way, pemudik dari arah Jakarta pun bisa menyebrang ke jalur B, yang biasa digunakan oleh pengendara dari arah Cirebon.

Sementara, beberapa saat sebelum penerapan one way, jalur B Cipali terlihat sudah mulai disterilkan. Pantauan MPI dari flyover KM 166 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, jalur B sudah steril dari kendaraan sejak sekitar pukul 16.10 WIB.

Kalaupun terlihat masih ada kendaraan yang melintas, mereka merupakan kendaraan petugas, misalnya mobil patroli kepolisian. Penerapan one way sendiri mulai diberlakukan pukul 17.00 WIB.

Sementara, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon masih terpantau padat lancar. Antrean kendaraan yang akan masuk ke rest area 166 masih terjadi hingga Kamis sore.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan one way, Polres Majalengka telah menyiapkan beberapa langkah, yang bisa dimanfaatkan pemudik, ketika mereka terjebak. "Menyiapkan jalur, sekaligus jalur alternatif, ketika ada pemudik yang akan terjebak one way itu," kata Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi.