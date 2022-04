CIREBON - Kepadatan kendaraan pemudik yang melewati Toll Transjawa di sektor Palimanan-Kanci mulai menurun pada Sabtu (30/4/2022) pagi WIB. Alhasil, situasi tol terlihat lancar meski masih ramai oleh kendaraan pribadi para pemudik.

Dari informasi yang dihimpun MNC Media pada Sabtu (30/4/2022) pukul 10.00 WIB, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan Jasa Marga, jumlah kendaraan yang melewati sektor Palimanan-Kanci mulai menurun dibandingkan dua hari puncak arus mudik pada Kamis dan Jumat kemarin. Namun, kendaraan roda empat dari arah Jakarta menuju timur masih berada di angka puluhan ribu.

Kondisi tersebut membuat lalu lintas di Tol Palimanan-Kanci terpantau ramai lancar dengan situasi satu jalur alias one way masih diberlakukan dari KM 47 sampai gerbang Tol Kalikangkung. Mobil-mobil yang lewat melaju di kecepatan rata-rata 80-100 km per jam.

Meski begitu, titik kepadatan masih berada di sejumlah rest area, salah satunya adalah yang berlokasi di KM 207 A. Akan tetapi, hal itu terjadi pada jam-jam tertentu saja seperti saat menjelang sahur dan berbuka.

Pihak kepolisian sendiri masih memberlakukan sistem buka tutup di rest area tersebut. Ketika mulai penuh, pemudik yang ingin masuk dialihkan ke tempat peristirahatan berikutnya.

Cara tersebut terbukti efektif untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di dekat pintu masuk rest area. Meski sejumlah kendaraan terpantau masih bandel berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Pihak kepolisian mengatakan bahwa rekayasa jalur satu arah di tol transjawa dari KM 47 - gerbang toll Kali Kangkung masih akan terus diberlakukan hari ini. Namun, nantinya hal itu juga akan dipertimbangkan lagi mengingat volume kendaraan dari arah Jakarta juga semakin berkurang.