JAKARTA – Sejak lama teori konspirasi mengenai perkumpulan rahasia yang memiliki pengaruh besar pada sejarah dunia selama berabad-abad telah banyak dibicarakan. Berbagai organisasi rahasia itu disebut-sebut memiliki ritual aneh dan sangat tertutup, namun memiliki anggota yang merupakan tokoh penting dunia dengan persediaan dana besar, mengendalikan dunia dari belakang layar.

Perkumpulan rahasia itu diyakini memang ada dan memiliki pengaruh, meski tingkatannya tidak diketahui secara pasti.

Berikut lima perkumpulan rahasia yang paling terkenal di dunia, sebagaimana dilansir dari Express:

1. Skull and Bones

Perkumpulan rahasia ini dibentuk pada 1832 di Universitas Yale, Amerika Serikat (AS) oleh Frederick Ellsworth Mather, Phineas Timothy Miller, William Huntington Russell, Alphonso Taft, dan George Ingersoll Wood.

Skull and Bones, yang berarti tengkorak dan tulang dibentuk setelah terjadinya perselisihan antara beberapa komunitas debat di Yale. Namun, Skull and Bones kemudian dikenal sebagai perkumpulan rahasia yang menggunakan pengaruh anggotanya, yang disebut sebagai Bonesmen, untuk mengendalikan kekuasaan di AS.

Kelompok ini disalahkan atas berbagai hal yang terjadi di lingkaran pemerintahan AS, mulai dari pembuatan bom nuklir hingga pembunuhan Presiden John F. Kennedy.

Beberapa tokoh yang diduga sebagai Bonesmen adalah Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, serta Presiden AS George Bush, dan William Taft.

2. Illuminati

Illuminati mungkin merupakan salah satu perkumpulan rahasia yang paling banyak muncul dalam berbagai teori konspirasi.

Dibentuk pada 1776 di Jerman oleh pendirinya Adam Weishaupt, Illuminati bertujuan untuk menciptakan masyarakat sekuler di Eropa, namun kemudian berkembang menjadi lebih luas, diduga mengendalikan politik dunia dari balik layar.

Kelompok ini dibubarkan oleh otoritas Jerman setelah Revolusi Prancis, tetapi ahli teori konspirasi modern menegaskan kelompok itu bertahan dan beroperasi sebagai pemerintahan bayangan yang mengendalikan industri, termasuk dunia hiburan, dan politik dunia.

Beberapa tokoh yang disebut-sebut sebagai anggota Illuminati adalah Presiden AS Barack Obama dan selebriti Madonna.

3. Freemason Freemason dibentuk pada 1717 di London, Inggris oleh empat perkumpulan kecil yang disebut sebagai Lodge. Freemason bertujuan untuk mendapatkan pencerahan diri dan pengetahuan melalui keikutsertaan dalam serangkaian upacara ritual. Kelompok rahasia ini dikenal dengan teori konspirasi sebagai perancang piramida, merencanakan Revolusi Prancis, dan kaitannya dengan Ksatria Templar semasa Perang Salib. Diperkirakan Freemason memiliki enam juta anggota di seluruh dunia, dan tertutup hanya bagi laki-laki. Beberapa tokoh terkenal yang diduga sebagai anggota Freemason di antaranya adalah George Washington, Benjamin Franklin, dan Winston Churchill. 4. Bohemian Grove Bohemian Grove adalah perkumpulan rahasia yang dibentuk bagi orang-orang kaya yang ingin melarikan diri dari “budaya frontier” d AS dan ketertarikan dari orang-orang awam, yang mereka anggap “barbar”. Perkumpulan ini dibentuk pada 1872 oleh Henry Edwards di Monte Rio, California, AS. Meski menyebut dirinya sebagai perkumpulan orang-orang kaya, banyak yang meyakini Bohemian Grove juga membahas berbagai rahasia gelap lainnya. Perkumpulan ini bahkan dianggap bertanggung jawab merencanakan “Manhattan Project” yang kemudian membangun bom atom pertama di dunia. Anggota Bohemian Grove yang terkenal di antaranya Presiden AS Bill Clinton, Ronald Reagan, dan Richard Nixon. 5. Grup Bilderberg Perkumpulan ini dibentuk oleh Keluarga Kerajaan Belanda pada 1954 untuk mempromosikan hubungan antara AS dan Eropa dan mendorong kerja sama dalam masalah politik, ekonomi dan pertahanan. Namun, hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan tahunan Grup Bilderberg tidak pernah dipublikasikan, bahkan jurnalis yang mencoba mewawancarai peserta pertemuan itu ditangkap. Ada juga teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Grup Bilderberg dijalankan oleh Nazi yang mendorong agenda satu pemerintahan dunia. Tokoh terkenal yang diduga sebagai anggota Grup Bilderberg di antaranya adalah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden AS Bill Clinton, mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, David Cameron, dan Margaret Thatcher.