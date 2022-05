JAKARTA - Pemberlakuan one way akan segera dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol Cikampek pada hari ini, Jumat (6/5/2022), pukul 14.00 WIB. Penerapan sistem one way ditengarai karena sudah sterilnya jalur tol Cikampek yang menuju arah Timur.

Berdasarkan info National Traffic Management Center (NTMC) Polri menyampaikan informasi tersebut selepas waktu Sholat Jumat tadi.

"Cikampek jalur kanannya udah kosong persiapan one way jam 14.00 WIB," tulis NTMC.

Selain itu, terpantau sejak pukul 13.18 WIB tadi, Jasa Marga melaporkan adanya kepadatan di tol Jakarta-Cikampek (Japek) di Karawang Barat pada KM 45 - KM 47. Selain itu di Karawang Timur terjadi kepadatan yang serupa tepatnya di titik lokasi Karawang Timur KM 51 - KM 54 yang semuanya menuju Cikampek.

"13.18 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 45 - KM 47 arah Cikampek PADAT, kepadatan di lajur Keluar Karawang Barat. Karawang Timur KM 51 - KM 54 arah Cikampek PADAT, kepadatan di lajur Keluar Karawang Timur," cuit Jasamarga melalui akun media sosial twitternya.

Di sisi lain, pada jalur tol dari Plumbon menuju Karawang Barat telah diberlakukan sistem one way atau jalur satu arah. Pemberlakuan one way tersebut mulai dari KM 194 Plumbon menuju KM 47 arah Karawang Barat.

"Jalur Satu Arah (ONE WAY) diberlakukan khusus Kendaraan kecil Golongan Satu arah Jakarta," tambah Jasamarga dalam cuitannya.

(fkh)