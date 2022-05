MILIARDER Amerika Serikat (AS) yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates pada Selasa (10/5/2022) mengatakan bahwa dia telah dites positif Covid-19, dan akan diisolasi sampai ia pulih. Pengumuman itu muncul ketika Gates mempersiapkan yayasannya untuk mengadvokasi lebih banyak tindakan pencegahan pandemi, dan menerbitkan sebuah buku tentang masalah ini.

“Saya sudah dinyatakan positif COVID. Saya mengalami gejala ringan dan mengikuti saran para ahli dengan mengasingkan diri sampai saya sehat kembali," cuit Gates di Twitter pada Selasa, menambahkan, "Saya beruntung divaksinasi dan didorong dan memiliki akses ke pengujian dan perawatan medis yang hebat,” demikian diwartakan RT.

Gates telah menjadi tokoh yang vokal mendukung pembatasan virus corona sejak awal pandemi, dari penguncian dan jarak sosial hingga masker dan bahkan mandat vaksin. Meski bukan seorang dokter, pendapatnya mendapat daya tarik karena Gates Foundation adalah donor utama bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yayasan ini juga menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan dan distribusi vaksin.

Awal bulan ini Gates menerbitkan sebuah buku berjudul “How to Prevent the Next Pandemic”, atau ‘Cara untuk Mencegah Pandemi Berikutnya’, yang dipuji oleh Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dia juga mendorong terciptanya GERM (Global Epidemic Response and Mobilization), sebuah organisasi dengan anggaran tahunan setidaknya USD1 miliar yang akan membuat rencana menghadapi pandemi di masa depan.