JAKARTA - Pada 16 Mei 1929, Academy of Motion Picture Arts and Sciences menggelar acara penghargaan pertamanya.

Dikutip dari History, acara tersebut digelar dengan mengadakan pesta makan malam untuk sekitar 250 orang yang diadakan di Blossom Room di Roosevelt Hotel, Hollywood, California.

The Academy atau Piala Oscar adalah gagasan dari Louis B. Mayer, seorang kepala studio film MGM yang kuat pada Mei 2017.

Menjadi organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk kemajuan dan peningkatan industri perfilman.

Presiden dan pembawa acara upacara pertamanya adalah aktor Douglas Fairbanks, Sr.

Tidak seperti masa sekarang, pemenang Piala Oscar pertama, sebagaimana kemudian dikenal sebagai patung berlapis emas yang didambakan, diumumkan sebelum upacara penghargaan itu sendiri.

Pada saat Piala Oscar pertama, suara baru saja diperkenalkan ke dalam film, yaitu The Jazz Singer milik Warner Bros.

Film tersebut menjadi film 'talkie' pertama namun tidak diizinkan untuk bersaing dalam kategori Film Terbaik, karena The Academy memutuskan bahwa tidak adil membiarkan film bersuara bersaing dengan film bisu.

Pemenang Best Picture resmi pertama adalah film Wings yang disutradarai oleh William Wellman.

Wings adalah film termahal pada masanya, dengan anggaran sebesar 2 juta Dollar AS, menceritakan kisah dua pilot Perang Dunia I yang jatuh cinta pada perempuan yang sama.

Film lainnya, film epik Sunrise karya FW Murnau, dianggap sebagai pemenang ganda untuk film terbaik tahun tersebut.

Aktor Jerman, Emil Jannings memenangkan penghargaan Aktor Terbaik untuk perannya dalam The Last Command dan The Way of All Flesh.

Sementara Janet Gaynor yang saat itu berusia 22 tahun menjadi satu-satunya pemenang wanita.

Setelah menerima tiga dari lima nominasi Aktrs Terbaik, dia menang untuk ketiga peran di Seventh Heaven, Street Angel, dan Sunrise.

Penghargaan kehormatan khusus diberikan kepada Charlie Chaplin.

Awalnya merupakan nominasi untuk Aktor Terbaik, Penulis Terbaik, dan Sutradara Komedi Terbaik untuk The Circus, Chaplin dikeluarkan dari kategori ini sehingga ia dapat menerima penghargaan khusus.

Sebuah perubahan yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan ketidakpopulerannya di Hollywood.

Itu adalah Oscar terakhir yang diterima maverick Hollywood sampai penghargaan kehormatan lain pada tahun 1971.

The Academy secara resmi mulai menggunakan julukan Oscar untuk penghargaannya mulai tahun 1939, sebuah cerita populer tetapi belum dikonfirmasi tentang sumber nama tersebut menyatakan bahwa direktur eksekutif The Academy Margaret Herrick mengatakan bahwa patung itu tampak seperti pamannya bernama Oscar.

Sejak tahun 1942, hasil pemunguta rahasia telah diumumkan selama upacara The Academy Awards yang disiarkan langsung menggunakan sistem amplop tertutup.

Ketegangan, belum lagi kedatangan nominasi melalui karpet merah dan binitang lain yang mengenakan pakaian paling indah atau memalukan terus menarik perhatian internasional pada malam terbesar industri film tahun 1929.

(bul)