JAKARTA - Fred Ward, aktor veteran Holywood yang dikenal melalui film-film seperti Remo Williams: The Adventure Begins, Tremors, dan The Right Stuff meninggal dunia di usia 79 tahun.

Mengutip The Hollywood Reporter, pihak humas yang mewakili Ward, Ron Hoffman, sang aktor meninggal hari Minggu (8/5/2022) waktu setempat dan tidak menyebutkan penyebab atau tempat kematian yang diungkapkan, sesuai dengan keinginan keluarga.

BACA JUGA:Pasien Hepatitis Akut yang Meninggal Kebanyakan Terlambat Dibawa ke RS



Aktor asal San Diego ini membawa kekuatan otentik dalam pekerjaannya. Sebagai bagian dari Cherokee, ia memanfaatkan warisannya sebagai aktivis serikat pekerja dan rekan kerja Meryl Streep di Silkwood karya Mike Nichols (1983) dan untuk gilirannya The Dark Wind karya Errol Morris (1991) dan Thunderheart karya Michael Apted (1992).

Ward juga pernah memerankan seorang pembalap motor di film Timerider: The Adventure of Lyle Swann (1982), menjadi prajurit Perang Vietnam di Uncommon Valor (1983) karya Ted Kotcheff dan seorang polisi yang melawan penjahat psikotik di Miami Blues karya George Armitage (1990).

BACA JUGA:Presiden Uni Emirat Arab Khalifa bin Zayed Al Nahyan Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun





Ward berkarier di dunia akting setelah menghabiskan tiga tahun di Angkatan Udara AS pada tahun 1960-an.

Bahkan sebelum menjadi aktor, ia juga pernah bekerja sebagai penebang pohon di Alaska, seorang petinju, dan juga juru masak makanan cepat saji. Karier aktingnya terhitung lebih dari empat dekade membentang hingga tahun 2015 dengan peran terakhirnya di serial televisi True Detective. "Hal unik tentang Fred Ward adalah Anda tidak pernah tahu di mana dia akan muncul, begitu tak terduga pilihan kariernya," kata rilis Hofmann tersebut. (bul)