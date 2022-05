NEW YORK - Teeanna Brisco pertama kali melihat ayahnya setelah dia dibebaskan dari penjara tepat sebelum kelulusan sekolah hukumnya, ketika dia menjemputnya dari bandara.

Sang ayah Bernard Brisco telah dipenjara selama 20 tahun karena kejahatan narkoba tanpa kekerasan, dijatuhi hukuman pada 2001 karena menjual kokain. Kala itu, putrinya baru berusia empat tahun.

Brisco, sekarang berusia 53 tahun, dijatuhi hukuman yang panjang karena apa yang disebut undang-undang hukuman "tiga pukulan". Di bawah kebijakan, yang diterapkan di Amerika Serikat (AS) pada 1994, hakim harus mengamanatkan hukuman seumur hidup untuk kejahatan berulang tertentu.

Kebijakan ini hanya diubah di tingkat federal pada 2018, tetapi banyak negara bagian masih menerapkannya.

Karena dia pernah melakukan pelanggaran narkoba sebelumnya, Brisco diberi hukuman seumur hidup wajib ditambah 240 tahun.

Baca juga: Kisah Mantan Napi di Penjara Militer Guantanamo, Penghinaan terhadap Manusia

Di AS, hukuman seumur hidup adalah menjalani sisa hidup Anda di penjara.

“Dan dengan itu, ayah segera pergi ke fasilitas super maksimal di Indiana," kenang Brisco, 24.

Baca juga: Bos Mafia yang Lakukan 100 Pembunuhan Dibebaskan, Tuai Kemarahan dan Kecaman

Itu adalah hukuman keras ayahnya yang sebagian mengilhami dia untuk pergi ke sekolah hukum.

Dia mengatakan dengan merayakan kelulusannya baru-baru ini dia merasakan ‘normal’.

“Mereka fokus pada semua yang pertama. Itu adalah pertama kalinya saya menjemput ayah saya dari bandara, dan pertama kali dia berada di dalam mobil dan putrinya mengemudi," ujarnya kepada BBC.

"Saya sangat bersyukur dia bisa berada di sana,” lanjutnya.

Sang ayah mengatakan wisuda putrinya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan seorang ayah.

"Dokumen saya mengatakan saya akan dibebaskan ketika saya meninggal. Jadi menjadi bagian dari momen itu dengan Teeanna seperti mimpi,” ujarnya.

Brisco masih sangat muda ketika ayahnya masuk penjara, dia tidak "mengingat dia pernah bebas," tapi dia ingat keluarganya terbuka tentang ke mana dia dikirim.

Ibunya membuat prioritas untuk memastikan keduanya tetap berhubungan.

"Saya selalu bisa menulis surat kepadanya, [ibu saya] akan selalu menjawab telepon ketika dia menelepon. Pasti banyak keterlibatan. Dia mendapat setiap salinan dari setiap rapor yang dikirimkan kepadanya,” terangnya.

Tetapi ketika dia masih muda, dia tidak selalu memberi tahu orang-orang tentang di mana ayahnya berada.

"Saya ingat selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja konstruksi. Seperti itu adalah kebohongan saya yang akan saya katakan kepada orang-orang - jadi jelas ada rasa malu dan perasaan bahwa orang mungkin melihat ini sebagai cerminan dari siapa saya,” lanjutnya.

Tapi sikapnya berubah saat dia di sekolah menengah, dan dia mulai melihat apa yang dia pikir sebagai "ketidakadilan" dari penahanannya, dan menjadi "bersemangat" untuk membagikan kisahnya.

Sekitar 2012, negara itu dicekam oleh kisah Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam tak bersenjata yang ditembak oleh sukarelawan penjaga lingkungan.

Penembakan itu memicu perdebatan sengit tentang profil rasial di AS. Brisco mengatakan dia mulai melihat bagaimana hal-hal yang saling berhubungan, seperti penegakan hukum, sistem peradilan, sistem penuntutan - semua hal yang berbeda ini. Dia mulai merasa terdorong untuk belajar lebih banyak.

Menurut National Association for the Advancement of Colored People, orang kulit hitam Amerika dipenjara lima kali lebih banyak daripada orang kulit putih Amerika.

Menurut Center for American Progress, data dari California mengungkapkan orang kulit hitam di negara bagian itu 12 kali lebih mungkin daripada orang kulit putih untuk dipenjara di bawah undang-undang tiga pemogokan.

“Memahami perbedaan membuatnya merasa sangat bersemangat tentang reformasi hukuman yang adil," terangnya.

"Masih ada begitu banyak orang dalam situasi yang sama seperti [ayahnya] - itu bukan insiden yang terisolasi,” ujarnya.

Sebagian besar motivasinya untuk sekolah hukum juga datang dari kerabatnya yang lebih muda dan keinginan untuk mengubah lintasan keluarga dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita dapat memperoleh sesuatu yang positif dari pengalaman yang telah kita lalui.

Dan ketika dia melewati panggung di kelulusan sekolah hukumnya dari Howard University, sebuah perguruan tinggi kulit hitam bersejarah yang bergengsi di Washington, D.C., ayahnya akhirnya bisa merayakan tonggak sejarah itu bersamanya.

Tahun lalu, 20 tahun menjalani hukuman seumur hidupnya, Layanan Pembela Federal Wisconsin mengajukan mosi untuk pembebasan Brisco.

Menurut sang putri, selama waktu itu, ia telah menjadi model narapidana dan ayah. Dia menyelesaikan lebih dari seratus program kejuruan dan kembali ke sekolah.

Hakim yang telah menghukumnya pada 2001 adalah hakim yang sama yang memberinya pembebasan penuh kasih selama dua dekade.

"Saya berada di jalan yang berbeda untuk, seperti, memperbaiki kesalahan saya, membuat beberapa koreksi dalam hidup saya, dan mencoba untuk mencegah pemuda lain membuat kesalahan yang saya dan banyak pria lain buat," ungkap sang ayah.

Putrinya telah menerima tawaran dengan firma hukum di Washington. Sejauh yang bisa dilakukan Brisco, dia mengatakan bahwa dia "dengan senang hati akan mengambil kasus pro bono" untuk membantu orang-orang yang melawan hukuman penjara yang tidak adil secara gratis.