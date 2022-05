JAKARTA - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana telah menyelesaikan rangkaian agenda di Amerika Serikat (AS) dan sampai di Tanah Air pada Senin (16/5/2022) lalu. Dalam ASEAN-US Special Summit tersebut, Jokowi membahas berbagai macam bentuk kerja sama internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam agenda Presiden di Amerika Serikat (AS) ini, sejumlah menteri turut mendampingi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Jokowi langsung di AS.

Selama berada di AS, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan beberapa tokoh. Berikut tokoh-tokoh yang ditemui Jokowi di AS.

1. Presiden AS Joe Biden

Presiden Jokowi berkunjung ke Gedung Putih, Washington DC pada Kamis, 12 Mei 2022 waktu setempat. Kunjungan tersebut dalam rangka bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Presiden Joe Biden mengundang orang nomor satu Indonesia itu untuk hadir di santap malam bersama pemimpin negara-negara ASEAN lain. Dalam agenda KTT Khusus ASEAN-AS tersebut, Presiden Jokowi membahas kerja sama Amerika dengan negara ASEAN.

2. Wakil Presiden AS Kamala Harris

Masih dalam rangkaian agenda ASEAN US Special Summit, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris. Presiden Jokowi dengan Kamala Harris punya jadwal untuk mendiskusikan perubahan iklim, masalah kerja sama maritim, serta ketahanan kesehatan untuk pemulihan pandemi. Untuk itu, Kamala Harris turut didampingi Tim Perubahan Iklim Amerika (Climate Change). Tampak hadir juga dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Energi AS Jennifer M Granholm, Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg, dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry.

3. Elon Musk

Salah satu agenda Presiden Jokowi saat bertandang ke Negeri Paman Sam adalah menghadiri pertemuan dengan para CEO besar Amerika. Presiden Jokowi bertemu Elon Musk, CEO Tesla, yang juga pendiri Space X. Terdapat juga momen Presiden Jokowi saat meninjau pabrik roket Space X. Dalam pertemuannya, kedua tokoh tersebut membahas kerja sama antara Indonesia dan Tesla serta SpaceX. Elon Musk mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia yang optimis.

Uniknya, Elon Musk berpakaian santai saat bertemu Presiden Jokowi. Musk hanya menggunakan kaos oblong berwarna hitam. Sedangkan Presiden Jokowi tetap dengan gaya khasnya menggunakan kemeja putih dan sepatu kets.

4. Seifi Ghasemi

Presiden Jokowi menerima kunjungan CEO Air Products Seifi Ghasemi untuk mengawali agendanya di AS. Pertemuan tersebut terlaksana di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, Kamis (12/5/2022). Dalam pertemuan dengan Seifi Ghasemi , Presiden Jokowi menyebutkan betapa pentingnya implementasi rencana investasi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Presiden Jokowi juga berharap adanya tindak lanjut dari rencana investasi tersebut.

Adapun sejumlah proyek di Indonesia yang akan menggandeng Air Products adalah proyek gasifikasi batu bara DME (dimetil eter), metanol di Balongan dan Cepu, serta tenaga hidrogen yang memanfaatkan bendungan-bendungan yang milik negara.