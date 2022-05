KABUL – Sirajuddin Haqqani, penjabat menteri dalam negeri Afghanistan dan wakil pemimpin Taliban sejak 2016 mengatakan saat ini pihaknya tidak melihat Amerika Serikat (AS) sebagai musuh.

"Di masa depan, kami ingin memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional,” terangnya.

β€œSaat ini kami tidak melihat mereka sebagai musuh,” lanjutnya.

Tapi dia membuat jaminan berulang tentang hak-hak perempuan dan pendidikan untuk anak perempuan yang bertentangan dengan pengamatan pengawas global dan pemerintah.

"Masyarakat internasional banyak mengangkat isu hak-hak perempuan. Di Afghanistan, ada prinsip-prinsip Islam, nasional, budaya, dan tradisional," katanya.

Baca juga:Β Taliban Buat Lebih Banyak Janji Tentang Hak Perempuan Sekolah, Tegaskan 'Wanita Nakal' Harus di Rumah

"Dalam batas-batas prinsip-prinsip itu, kami bekerja untuk memberi mereka kesempatan untuk bekerja dan itu adalah tujuan kami,” ujarnya.

Baca juga:Β Di Balik Sekolah Rahasia untuk Anak Perempuan Afghanistan, Bentuk Pembangkangan Terhadap Taliban

Haqqani melakukan wawancara dengan CNN dua bulan setelah Taliban merilis foto-foto langka menteri pada upacara untuk petugas polisi.

Taliban merilis apa yang disebut "keputusan tentang hak-hak perempuan" pada Desember tahun lalu yang gagal menyebutkan akses ke pendidikan atau pekerjaan dan segera dikritik oleh para wanita dan ahli Afghanistan, yang mengatakan itu adalah bukti bahwa kelompok militan tidak tertarik untuk menegakkan kebebasan dasar bagi jutaan wanita.

Gadis-gadis Afghanistan di atas kelas 6 akan kembali ke sekolah pada Maret lalu untuk pertama kalinya sejak pengambilalihan Taliban, tetapi disuruh tinggal di rumah sampai seragam sekolah yang sesuai dengan Syariah dan adat istiadat dan budaya Afghanistan dirancang, Bakhtar yang dikelola Taliban. Kantor Berita melaporkan pada saat itu.

Haqqani mengatakan kepada CNN bahwa penundaan itu diperlukan ketika para pemimpin merancang "mekanisme" di mana anak perempuan dapat kembali ke pendidikan.

"Ada beberapa kekurangan dalam persiapan yang sedang berlangsung. Pekerjaan sedang berlangsung pada masalah itu," katanya.

Tetapi para ahli menyatakan skeptis bahwa motif mereka berbeda dari kasus antara tahun 1996 dan 2001, ketika rezim Taliban pertama melarang gadis-gadis belajar.

"Mereka selalu mengatakan kondisinya tidak sekarang, [tetapi mereka akan] mencari tahu," terang Heather Barr, direktur asosiasi Divisi Hak Perempuan di pengawas internasional Human Rights Watch,

"Dalam lima tahun itu, momen itu tidak pernah datang. Sangat jelas bagi wanita dan anak perempuan, itu selalu bohong, dan begitulah rasanya kali ini,” lanjutnya.

Saat wawancara itu, Haqqani juga ditanyai tentang status Mark Frerichs, seorang veteran dan kontraktor AS yang diculik di Kabul pada akhir Januari 2020 dan diyakini ditahan oleh jaringan Haqqani.

Sebuah video bukti kehidupan, tampaknya difilmkan pada November 2021, muncul pada bulan April, ketika Frerichs berkata: "Saya ingin meminta pimpinan Imarah Islam fghanistan, tolong, bebaskan saya. Bebaskan saya sehingga saya dapat dipersatukan kembali. dengan keluargaku."

"Itulah yang mereka pikirkan, bahwa dia bersama kami ... Tidak ada halangan dari pihak Imarah untuk pembebasannya. Jika Amerika Serikat menerima persyaratan Imarah Islam, masalah pembebasannya dapat diselesaikan di satu hari,” ungkap Haqqani.

"Tentang asumsi bahwa dia mungkin bersama kami, saya ingin mengatakan bahwa kami adalah bagian dari Imarah Islam, kami berkomitmen untuk mematuhi perintah Amirul Mukminin, Pemimpin Tertinggi," tambahnya.

"Upaya sedang berlangsung di tingkat pemerintah, dan sebuah tim ditunjuk untuk bernegosiasi dengan mereka,” lanjutnya.

Departemen Luar Negeri AS juga angat bicara terkait hal ini. "Pembebasan yang aman dan segera dari warga negara AS dan veteran Angkatan Laut Mark Frerichs sangat penting. Kami telah menjelaskannya kepada Taliban dan meminta mereka untuk segera membebaskannya di hampir setiap percakapan. selama dua tahun terakhir,” terang juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada CNN.

Sebelum wawancara ini, dia jarang terlihat di depan umum. Wajahnya pun tampil di poster FBI "Paling Dicari" yang hanya menampilkan gambar kasar yang menunjukkan sebagian wajahnya.

Dia dicari untuk diinterogasi sehubungan dengan serangan pada 2008 di sebuah hotel di Kabul yang menewaskan enam orang termasuk seorang warga negara AS.

Kala itu pemerintah AS mengatakan Haqqani mengaku merencanakan serangan itu dalam wawancara media sebelumnya. Dia adalah bagian dari keluarga yang membentuk jaringan Haqqani, organisasi militan Islam yang didirikan oleh ayahnya Jalaluddin Haqqani, yang ditetapkan AS sebagai kelompok teroris pada 2012.