JAKARTA - Umat Muslim memiliki beberapa tempat suci di dunia yang bisa dikunjungi dan menjadi tujuan ibadah. Diketahui, ada 3 kota suci yang berada di Arab Saudi dan Palestina.

Berikut informasi lengkapnya, sebagaimana dilansir Tim Litbang MPI:

1. Makkah

Umat Muslim di seluruh dunia sudah pasti sangat ingin mengunjungi Ka’bah yang ada di Makkah, Arab Saudi. Keberadaan Ka’bah yang menjadi kiblat bagi umat Muslim itu lantas menjadikan Mekah sebagai kota suci dan penting dalam Islam.

Lebih spesifik, Kepala LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran) Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, sebagaimana melansir Okezone (19 Januari 2020), menjabarkan bahwa Ka’bah menjadi magnet tersendiri bagi umat Muslim dan merupakan pusat peribadatan. Bahkan, menjadi pusat peradaban dunia. Selain itu, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT agar Mekah menjadi kota suci.

2. Madinah

Selain Makkah, kota suci lain bagi umat Muslim yang juga berada di Arab Saudi adalah Madinah. Dahulu, kota ini bernama Yastrib dan menjadi kota hijrah Nabi Muhammad SAW. Di kota ini, terdapat Masjid Nabawi yang menjadi tujuan ibadah umat Muslim.

Madinah disebutkan sebagai lokasi yang paling aman saat hari akhir. Bahkan, Dajjal tidak bisa masuk ke kota suci ini. Nabi Muhammad SAW banyak mendoakan Madinah, sehingga kota ini memiliki banyak berkah, sama seperti kota Makkah.

Selain itu, para sahabat Nabi yang taat juga banyak dimakamkan di Madinah. Termasuk, makam Nabi Muhammad SAW. Jika umat Muslim melakukan salat di Masjid Nabawi, maka pahala yang didapat adalah seribu kali lipat lebih besar.

3. Yerusalem

Di Palestina, ada sebuah kota bernama Yerusalem, disebut juga Baitul Maqdis atau Al-Quds, yang menjadi tanah suci bagi umat Muslim. Kota ini juga dianggap suci oleh agama Kristen dan Yahudi. Bagi umat Islam, di kota ini terdapat sebuah masjid penting bernama Al-Aqsa dan tempat suci lain yakni Dome of Rock. Ada pula dataran tinggi yang dikenal dengan nama Haram al-Sharif.

Umat Muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan salat bersama seluruh roh Nabi-Nabi terdahulu di masjid Al-Aqsha. Sementara itu, Dome of Rock dipercaya sebagai batu yang dipijak Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan ke langit atau Isra Mi’raj. Dome of Rock juga disebut sebagai tempat Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail.