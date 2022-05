PYONGYANG – Wanita hamil di Korea Utara (Korut) yang dites positif Covid-19 telah dipaksa untuk dikarantina tanpa perawatan yang layak di fasilitas darurat. RadioFreeAsia (RFA) melaporkan kondisi ini menyebabkan sejumlah bayi lahir mati di negara itu, mengutip dua penduduk yang tidak disebutkan namanya.

Kedua penduduk tersebut mengatakan kepada RFA, satu-satunya perawatan medis yang diterima oleh ibu hamil yang dikarantina di provinsi Pyongan Selatan adalah dua obat penghilang rasa sakit per hari – obat yang sama diberikan kepada semua pasien Covid di Korea Utara.

Media yang didanai pemerintah Amerika Serikat (AS) itu mengatakan pihak berwenang Korea Utara menempatkan banyak penderita Covid yang hamil di gudang, pertanian koperasi, pabrik, atau hotel yang tergesa-gesa diubah menjadi pusat karantina.

Satu sumber di kota Anju mengatakan kepada RFA bahwa dia mengetahui dua kelahiran mati di sebuah hotel yang menampung 200 penduduk, termasuk satu kasus di mana seorang dokter membantu melahirkan anak itu.

Menurut sumber tersebut, pihak berwenang belum memberikan perawatan atau pengobatan lebih lanjut kepada para ibu – bahkan jika mereka mengalami demam tinggi atau menunjukkan tanda-tanda depresi pascapersalinan.

Menurut pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, American College of Obstetricians and Gynecologists, dan Society for Maternal-Fetal Medicine yang diterbitkan oleh National Institutes of Health, wanita hamil dengan Covid-19 harus menerima pemantauan dan akses ibu dan janin ke "multispesialis, pendekatan berbasis tim yang mungkin mencakup konsultasi dengan obstetrik, kedokteran ibu-janin, penyakit menular, perawatan kritis paru, dan spesialis anak, yang sesuai."

"Keluarga marah karena petugas karantina, yang mengatakan mereka hanya bisa membiarkan ibu yang berduka keluar jika mereka pulih dari gejala Covid-19," bunyi pedoman, dikutip RFA. Korea Utara mengakui kasus pertama Covid-19 pada 13 Mei, setelah berbulan-bulan mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kasus atau penularan melalui seluruh pandemi. Sejak saat itu, jumlah kasus di negara itu diperkirakan telah melampaui 2 juta, meskipun kurangnya alat tes telah mempersulit rezim Kim Jong Un untuk menentukan apakah infeksi itu lebih dari sekadar sakit demam. Negara itu telah berjuang untuk mengatasi wabah tersebut, menyuruh penduduk untuk berkumur dengan air asin dan minum teh daun willow sebagai obatnya.