WASHINGTON - Rusia seharusnya tidak menutup kedutaan Amerika Serikat (AS) meskipun hubungan kedua negara sedang mengalami krisis yang dipicu oleh perang di Ukraina, kata Duta besar AS untuk Rusia, pada Senin (6/6/2022), seraya mengatakan dua negara yang memiliki kekuatan nuklir terbesar dunia harus terus terhubung.

Presiden Vladimir Putin menyebut invasi ke Ukraina sebagai titik balik dalam sejarah Rusia: pemberontakan melawan hegemoni ASt, yang menurut Kremlin telah mempermalukan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991.

Ukraina - dan pendukung negara-negara Baratnya - mengatakan sedang berjuang untuk bertahan hidup melawan perampasan tanah gaya kekaisaran yang sembrono yang telah menewaskan ribuan orang, membuat lebih dari 10 juta orang kehilangan tempat tinggal dan membuat sebagian besar negara menjadi gurun.

Dalam upaya untuk mengirim pesan ke Kremlin, John J. Sullivan, Duta Besar AS yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump, mengatakan kepada kantor berita negara Rusia TASS bahwa Washington dan Moskow seharusnya tidak begitu saja memutuskan hubungan diplomatik.

"Kita harus menjaga kemampuan untuk berbicara satu sama lain," kata Sullivan kepada TASS dalam sebuah wawancara. Dia memperingatkan tentang wacana penghapusan karya-karya penulis buku Rusia, Leo Tolstoy, dari rak buku negara-negara Barat atau menolak untuk memainkan musik karya komposer Rusia, Pyotr Tchaikovsky.

Pernyataannya dilaporkan oleh TASS dalam bahasa Rusia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Reuters.

Terlepas dari krisis, skandal mata-mata dan Perang Dingin, hubungan antara Moskow dan Washington belum putus sejak AS menjalin hubungan dengan Uni Soviet pada 1933.

Sekarang, bagaimanapun, Rusia mengatakan bahwa hubungan pasca-Soviet dengan Barat telah berakhir dan akan berbelok ke timur.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bulan lalu menyindir bahwa dia ingin mendedikasikan lagu "We Are Never Ever Getting Back Together" yang dilantunkan Taylor Swift untuk Putin.

Ditanya tentang ucapan itu, Sullivan mengatakan: "Kami juga tidak akan pernah putus sama sekali." Ketika ditanya oleh TASS apakah analogi itu berarti kedutaan bisa ditutup, Sullivan berkata: "Mereka bisa…ada kemungkinan itu, meskipun saya pikir itu akan menjadi kesalahan besar. "Seperti yang saya pahami, pemerintah Rusia telah menyebutkan varian pemutusan hubungan diplomatik," katanya. "Kita tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan diplomatik dan berhenti berbicara satu sama lain,” tambahnya. Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil kepala biro media AS di Moskow untuk membahas pada Senin apa yang dikatakan sebagai akibat dari tindakan tidak bersahabat AS. Penolakan kaisar perempuan Rusia, Tsarina Catherine the Great, untuk mendukung kerajaan Inggris ketika AS mendeklarasikan kemerdekaan meletakkan dasar bagi kontak diplomatik pertama antara AS dan St Petersburg, yang kemudian menjadi ibu kota kekaisaran Rusia. Setelah Revolusi Bolshevik pada Oktober 1917, Presiden Woodrow Wilson menolak untuk mengakui pemerintahan revolusioner Vladimir Lenin dan Kedutaan AS ditutup pada 1919. Hubungan tidak terjalin kembali sampai 1933. "Satu-satunya alasan saya dapat berpikir bahwa AS mungkin terpaksa menutup kedutaannya adalah jika menjadi tidak aman untuk melanjutkan pekerjaannya," kata Sullivan.