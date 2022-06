JAKARTA - Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril baru saja dimakamkan di Kampung Geger Beas, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin (13/6/2022). Pemakaman Eril dihadiri oleh kerabat dekat dan juga orang-orang yang bersimpatik kepadanya.

Tak terkecuali kekasih Eril, yaitu Nabila Ishma Nurhabibah juga turut serta melepas kepergian Eril di tempat peristirahatan terakhirya tersebut.

Usai menghadiri pemakaman orang yang dicintainya tersebut, Nabila Ishma pun mengunggah ucapan terima kasihnya di akun Instagram pribadinya @nabilaishma. Dia berharap Eril dapat istirahat dengan tenang.

"A Eril, selamat istirahat dengan tenang. Terimakasih untuk semuanya yaa A," tulisnya di Instagram Story-nya.

Nabila pun mengatakan bahwa dirinya saat ini telah ikhlas melepas Eril. Menurutnya, mulai saat ini Eril tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun dan dapat pergi dengan tenang.

"You dont't have to worry about anything no more. Insya Allah mulai sekarang aku akan kuat dan ikhlas," sambungnya.

Nabila pun berjanji akan terus menjalankan hidupnya dengan kuat dan tegar, serta akan mencari kebahagiaannya sendiri, sebagaimana yang diinginkan Eril pula tentunya.

"I Promise you, I will find my own happiness and keep living life, like you want me to do (emot love)," tulisnya. Sebagaimana diketahui, Emmeril Kahn Mumtadz dimakamkan di Kampung Geger Beas, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin (13/6/2022). Emmeril beristirahat untuk selama-lamanya di tanah kelahiran sekaligus kampung halaman ibundanya, Atalia Praratya.