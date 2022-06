RUSIA - Menurut dua pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS), Rusia memperingatkan militer AS pada awal pekan ini bahwa mereka akan melakukan serangan udara terhadap pejuang lokal yang bersekutu dengan AS di tenggara Suriah.

Itu membuat AS dengan cepat memperingatkan para pejuang untuk memindahkan posisi mereka dan juga memastikan bahwa tidak ada pasukan AS di dekatnya.

Para pejabat mengatakan kepada CNN, pasukan AS tidak harus bergerak, karena mereka cukup jauh, tetapi para pejuang lokal melakukannya.

Ancaman serangan udara Rusia tampak sangat diperhitungkan, datang ketika ketegangan tinggi antara Washington dan Moskow atas perang di Ukraina. Pentagon berusaha untuk memastikan ketegangan tidak meningkat dengan pasukan Rusia, termasuk di Suriah, di mana kedua belah pihak telah beroperasi di dekat satu sama lain selama beberapa tahun.

Para pejabat mengatakan penilaian awal AS adalah pasukan Rusia kemungkinan diperintahkan untuk memberi tahu AS sebelumnya dan melakukan serangan udara dengan mengetahui bahwa mereka tidak akan mengenai pasukan AS dan bahwa AS akan memperingatkan sekutu mereka.

Seorang pejabat mengatakan Rusia kemungkinan masih mencapai tujuan mereka "mengirim pesan" ke AS bahwa mereka dapat menyerang tanpa khawatir tentang pembalasan.

Pemberitahuan oleh Rusia datang melalui jalur dekonflik bilateral yang telah berlangsung lama yang telah beroperasi selama beberapa tahun, di mana masing-masing pihak saling memberitahukan operasi dan gerakan militer yang berisiko salah perhitungan jika masing-masing pihak tidak mengetahui kegiatan pihak lain. Pandangan AS adalah Rusia meminimalkan risiko krisis, mengetahui AS akan memberi tahu para pejuang lokal.

Insiden itu terjadi di sekitar garnisun Al-Tanf di tenggara Suriah, tempat pasukan oposisi AS dan Suriah telah lama beroperasi. Serangan dilakukan terhadap posisi di mana pejuang Maghawir al-Thawra yang didukung AS beroperasi. Tidak ada laporan segera mengenai korban, tetapi properti diyakini telah rusak. Para pejabat AS mengatakan Rusia mengklaim kelompok itu telah melakukan serangan bom pinggir jalan terhadap pasukan Rusia. AS percaya itu tidak terjadi dan Rusia hanya menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan serangan udara. Provokasi Rusia semacam ini jarang terjadi tetapi bukan berarti tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada Februari 2018, sebuah pertemuan meningkat dengan cepat dan menjadi mematikan ketika 500 pasukan yang sebagian besar terdiri dari kontraktor Rusia dan milisi Kristen yang setia kepada rezim Suriah menyeberangi sungai Efrat dekat Deir Ezzor. Rusia bekerja untuk sebuah perusahaan paramiliter bernama Wagner, yang memiliki ratusan kontraktor di Suriah, membantu militer Rusia dan pasukan pro-rezim. Misi operasi malam itu masih belum jelas, tetapi pasukan bergerak maju menuju ladang minyak dan gas yang berharga, Coneco, yang dikendalikan oleh Pasukan Demokrat Suriah, sebuah milisi yang didukung AS yang telah memerangi ISIS di Suriah. Ketika pasukan pro-rezim mulai menembaki pangkalan yang dipegang oleh Pasukan Demokrat Suriah, AS menanggapi dengan serangan udara berat dan tembakan artileri, yang berlanjut selama sekitar tiga jam. Komandan AS mencoba menghubungi rekan-rekan Rusia mereka melalui saluran dekonflik untuk memperingatkan tanggapan mereka. Tetapi pada saat komunikasi terjalin, serangan balik sedang berlangsung. Lalu pada Agustus 2020, beberapa tentara AS terluka dalam tabrakan dengan konvoi militer Rusia di Suriah timur.