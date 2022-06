LONDON - Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel pada Jumat (17/6/2022) menyetujui ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi tuntutan pidana. Keputusan London itu membawa kisah hukum Assange yang sudah berjalan lama mendekati kesimpulan.

Assange dicari oleh otoritas AS dalam 18 tuduhan, termasuk tuduhan mata-mata, yang berkaitan dengan pelepasan WikiLeaks atas sejumlah besar catatan rahasia militer AS dan kabel diplomatik yang menurut Washington telah membahayakan nyawa. Dia terancam hukuman 175 Tahun penjara di AS.

Pendukungnya mengatakan dia adalah pahlawan anti-establishment yang telah menjadi korban karena dia mengungkap kesalahan AS dalam konflik di Afghanistan dan Irak, dan bahwa penuntutannya adalah serangan bermotivasi politik terhadap jurnalisme dan kebebasan berbicara.

Kantor Dalam Negeri mengatakan ekstradisinya sekarang telah disetujui tetapi dia masih bisa mengajukan banding atas keputusan tersebut. WikiLeaks mengatakan dia akan melakukannya.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022