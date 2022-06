NEW YORK Â - Anda seharusnya membutuhkan mikroskop untuk melihat bakteri, bukan? Tapi tidak dengan bakteri yang satu ini, yakni Thiomagarita magnifica. Sel raksasa ini terlihat jelas dengan mata telanjang, memiliki ukuran dan bentuk bulu mata manusia.

Sekarang diklasifikasikan sebagai bakteri terbesar di dunia, T. magnifica ditemukan hidup di daun pohon bakau yang tenggelam dan membusuk di Karibia Prancis.

Jangan takut, organisme ini tidak berbahaya dan tidak dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kita bisa mengagumi proporsinya.

"Bakteri ini sekitar 5.000 kali lebih besar dari kebanyakan bakteri. Dan untuk melihat segala sesuatunya, itu setara bagi kita manusia untuk bertemu manusia lain yang setinggi Gunung Everest," kata Jean-Marie Volland dari Joint Genome Institute di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley, di Amerika Serikat (AS).

T. magnifica sepanjang sentimeter bukanlah organisme bersel tunggal terbesar di Bumi. Itu mungkin sejenis alga air yang disebut Caulerpa taxifolia yang 10 kali lebih panjang. Tetapi bakteri ini benar-benar mengesankan ketika Anda mempertimbangkan ada banyak bentuk kehidupan yang jauh lebih kompleks di Bumi yang memerlukan semacam pembesaran untuk diamati. Pikirkan cacing-cacing yang sangat kecil dan terbang di luar sana.

T. magnifica pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009 di Guadeloupe, di Lesser Antilles. Tapi itu awalnya diletakkan di satu sisi. Baru belakangan ini Dr Volland dan rekan-rekannya mempelajarinya secara mendetail.

Salah satu temuan kunci dari penyelidikan mereka menyangkut cara sel mengatur interiornya. Bakteri biasanya memiliki DNA yang mengambang bebas dalam cairan, atau sitoplasma, yang mengisi tubuh mereka.

T. magnifica, di sisi lain, menyimpan materi genetiknya di kompartemen yang oleh para peneliti disebut pepin, dari bahasa Prancis untuk biji buah.

Ini adalah wahyu yang signifikan karena sampai sekarang, pengemasan DNA di dalam kompartemen yang terikat membran dianggap melestarikan apa yang disebut sel eukariotik, yang merupakan blok bangunan organisme yang lebih tinggi seperti manusia, hewan lain, dan tumbuhan.

Dan T. magnifica membawa banyak DNA. Jika Anda menghitung semua "huruf", atau basa, dalam kode hidupnya, atau genomnya, ada sekitar 12 juta. Tetapi di setiap sel, mungkin ada setengah juta salinan genom.

"Jika Anda sekarang mengambil ukuran genom 12 juta basa, kalikan dengan jumlah salinan genom - jadi, setengah juta - Anda mendapatkan sekitar 6.000 giga, atau miliar, basa DNA. Sebagai perbandingan, manusia diploid genom berukuran kira-kira enam giga basa. Jadi ini berarti Thiomargarita kami menyimpan beberapa kali lipat lebih banyak DNA dalam dirinya sendiri dibandingkan dengan sel manusia," jelas Dr Tanja Woyke, juga dari Lawrence Berkeley.

Dalam semua DNA itu, ada petunjuk tentang penggerak ukuran organisme yang besar, tambahnya. Beberapa gen yang terkait dengan pemanjangan tampaknya diduplikasi dan beberapa gen yang biasanya terlibat dalam pembelahan tampaknya hilang.

T. magnifica adalah bakteri kemosintetik. Itu membuat gula yang dibutuhkan untuk bahan bakar dirinya sendiri dengan mengoksidasi senyawa belerang yang dihasilkan oleh bahan organik yang membusuk di sedimen rawa bakau. Yang dibutuhkan hanyalah sesuatu yang kokoh untuk dipegang.

"Saya menemukan mereka menempel pada cangkang tiram, daun dan cabang, tetapi juga pada botol kaca, botol plastik, atau tali," ujar Prof Olivier Gros, ahli mikrobiologi dari University of the Antilles.

"Mereka hanya membutuhkan substrat keras untuk kontak dengan sulfida dan kontak dengan air laut untuk mendapatkan oksigen dan CO2. Konsentrasi tertinggi Thiomargarita yang saya temukan ada di kantong plastik – sayangnya,” lanjutnya.

Tim peneliti telah mempublikasikan deskripsi bakteri tersebut di Science Magazine edisi minggu ini. Para peneliti mengakui bahwa mereka harus banyak belajar tentang bagaimana organisme beroperasi.

"Proyek ini benar-benar membuka mata kami terhadap keragaman mikroba yang belum dijelajahi yang ada. Kami benar-benar hanya menggores permukaan, dan siapa yang tahu hal menarik apa yang belum kami temukan," ungkap Dr Shailesh Date dari Laboratory for Research in Complex Systems di Menlo Park di AS.