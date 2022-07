WAY KANAN - Seorang warga yang dinyatakan hanyut tenggelam di sungai Way Umpu, Kampung Karang Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Senin (4/7/2022) berhasil diketemukan.

Korban yang Hanyut tenggelam tersebut diketemukan oleh Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Way Kanan, Basarnas Provinsi Lampung, TNI, Polri serta masyarakat setempat.

Kepala BPBD Way Kalakhar Kanan Hendri membenarkan bahwa korban hilang hanyut di sungai tersebut diketemukan oleh pihaknya bersama Basarnas Provinsi Lampung dan Warga.

"Tadi jam 17:50 korban diketemukan," ungkapnya, Selasa (5/7/2022).

Kalakhar Hendri mengatakan korban yang ditemukan adalah benar Rusdan warga Karang Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, yang kemarin sore dinyatakan hilang dan diduga hanyut serta tenggelam di Sungai Way Umpu.

"Benar, yang ketemu tersebut positif Rusdan warga yang hilang kemarin," terangnya.

Lebih lanjut Hendri juga menuturkan, korban yang ditemukan langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Karang Agung, Pakuan Ratu. "Informasinya Korban langsung dibawa ke rumah duka," tutupnya.