WAY KANAN - Diduga edarkan pil ekstasi, dua pria ditangkap Satresnarkoba Polres Way Kanan. Parahnya, pria tersebut mengedarkan ekstasi di tempat hiburan orgen tunggal di Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Jum’at (8/7/2022).

Tersangka berinisial KM (39) berdomisili di Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan F (34) warga Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Iptu Sigit Barazili menerangkan penangkapan tersangka, berawal dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat pada Rabu, 06 Juli 2022 tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis ekstasi di Kampung Tanjung Dalom.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan penyelidikan," ungkap Kasat Sigit.

Hasilnya, sekitar pukul 02.00 WIB dapat diamankan seorang laki-laki yang mengaku berinisial KM di tempat hiburan Orgen Tunggal di Kampung Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan

Dalam penindakan petugas menyita 6 (enam) butir tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstacy yang ditemukan pada kantong jaket warna coklat yang digunakan TSK KM.

"Kami juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp600 ribu dan 1 unit handphone warna putih milik tersangka," katanya.

Lebih lanjut kasat menerangkan, dari pengakuan KM saat diamankan di tempat hiburan orgen tunggal tersebut, masih ada yang melakukan peredaran narkotika diduga jenis ekstacy.

Berdasarkan dari hasil introgasi dari TSK KM, selanjutnya petugas melakukan pengembangan untuk melakukan penyelidikan ke tempat hiburan orgen tunggal dan pada pukul 02.30 WIB petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki inisial F. Setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di selipan celana bagian belakang yang digunakan F berupa 1 (satu) butir tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ekstasi. "Selanjutnya yang bersangkutan beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut "ujar Kasat Narkoba. Atas perbuatannya tersangka dapat dikenai dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun.