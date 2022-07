JEPANG - Perdana Menteri (PM) terlama di Jepang Shinzo Abe, dikenal karena kebijakan luar negerinya yang 'hawkish' dan strategi ekonomi khas yang kemudian dikenal sebagai "Abenomics". Seorang politisi yang sangat populer, dan sangat kontroversial, Abe yang berusia 67 tahun memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan dua kali.

Kematiannya yang mengejutkan mengingatkan kembali pada gambaran hari-hari penuh kekerasan dalam perang politik Jepang, ketika pembunuhan politik tidak pernah terdengar. Dulu, serangkaian pembunuhan politik adalah bagian dari pawai Jepang menuju Perang Dunia II.

Sebagai politisi yang populer dan memecah belah, adalah bagian dari usahanya untuk membangkitkan emosi yang kuat di antara massa. Abe tahu sejak kecil bahwa massa itu tidak selalu ramah, dan bahwa dia harus melawan kritik.

Baca juga: Dikenal Sebagai Negara Aman, Pembunuhan Tragis Shinzo Abe Mengubah Jepang Selamanya

Tugas pertama Abe sebagai perdana menteri berlangsung singkat - selama kurang lebih satu tahun mulai tahun 2006 - dan kontroversial. Tapi dia membuat comeback politik yang mengejutkan pada 2012, tetap berkuasa hingga 2020 ketika dia mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Baca juga: Shinzo Abe Meninggal, Dunia Internasional Berduka

Jepang berada dalam resesi ketika ia memulai masa jabatan keduanya dan kebijakan ekonominya dipuji karena membantu mengembalikan pertumbuhan ke ekonomi yang goyah.

Dia mengawasi pemulihan Jepang dari gempa bumi besar dan tsunami di Tohoku pada tahun 2011, yang menewaskan hampir 20.000 orang dan menyebabkan kehancuran reaktor nuklir Fukushima.

Abe juga memiliki momen tak terduga, seperti muncul dengan berpakaian Super Mario di upacara penutupan Olimpiade Rio jelang Olimpiade Tokyo 2020.

Ketika dia mengundurkan diri setelah berminggu-minggu berspekulasi, dia mengungkapkan bahwa dia menderita kolitis ulserativa kambuh.

Dia digantikan oleh sekutu dekat partai Yoshihide Suga, tetapi masih dipandang sebagai sosok yang kuat dalam politik Jepang.

Sebagai putra mantan menteri luar negeri Shintaro Abe dan cucu mantan perdana menteri Nobusuke Kishi, Abe lahir dalam dinasti politik. Dia merasa misinya adalah melanjutkan tugas nenek moyangnya - untuk membuat Jepang kuat, hebat, dan kekuatan yang harus diperhitungkan di panggung internasional.

Dia memandang Kishi, yang berusaha untuk memperkuat kekuasaan ekonomi Jepang atas CHina dan Manchuria selama Perang Dunia II, dan kemudian berperan dalam menciptakan dominasi politik Partai Demokrat Liberal (LDP). Keengganan Abe terhadap pengunjuk rasa mungkin berakar pada bagaimana kakeknya yang dihormati diusir dari kekuasaan, menyusul protes besar anti-pemerintah pada 1960.

Abe pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada 1993, dan pada 2005 ia menjadi kepala sekretaris kabinet. Kenaikannya ke puncak datang dengan cepat saat ia menjadi perdana menteri termuda pasca-perang Jepang pada 2006.

Tetapi serangkaian skandal - termasuk hilangnya catatan pensiun pemerintah, yang mempengaruhi sekitar 50 juta klaim - memukul pemerintahannya dengan keras.

Sebuah kerugian besar bagi LDP diikuti dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli 2007, dan pada bulan September tahun itu ia mengundurkan diri karena kolitis ulserativa.

Namun kemudian pada tahun 2012, Abe kembali sebagai perdana menteri, mengatakan bahwa dia telah mengatasi penyakitnya dengan bantuan obat-obatan.

Dia kemudian terpilih kembali pada tahun 2014 dan 2017, menjadi perdana menteri terlama di Jepang.

Popularitasnya berfluktuasi, tetapi ia sebagian besar tetap tak tertandingi karena pengaruhnya di LDP, yang mengubah aturannya untuk memungkinkannya menjabat untuk masa jabatan ketiga sebagai pemimpin partai.

Dengan sikap hawkishnya pada pertahanan dan kebijakan luar negeri, Abe mengulangi pentingnya menjadi sekutu yang setara dan bermitra dengan AS dan kekuatan Barat lainnya.

Ini dimasukkan ke dalam tujuan lama untuk merevisi konstitusi pasifis pasca-perang Jepang sehingga akhirnya bisa menjadi "negara normal". Konservatif melihat konstitusi - dirancang oleh AS - sebagai pengingat kekalahan memalukan pasukan Jepang dalam Perang Dunia II.

Pengaruh kakeknya juga menambah kewaspadaan Abe terhadap CHina yang muncul sebagai kekuatan dominan di Asia, memperkuat keyakinannya bahwa Jepang perlu menarik bebannya dan menjadi kekuatan militer untuk mempertahankan diri.

Platform nasionalistik dan militeristik ini sangat memecah belah, mengerikan bagian dari populasi yang menghargai konstitusi pasifis, sambil memberikan suara dan bahkan kredibilitas kepada kelompok-kelompok revisionis dan nasionalis yang terang-terangan dan sentimen yang untuk waktu yang lama di Jepang pasca-perang dulu adalah minoritas. dan hanya diucapkan dengan nada pelan.

Pandangan nasionalisnya sering meningkatkan ketegangan dengan China dan Korea Selatan, terutama setelah kunjungannya pada 2013 ke kuil Yasukuni Tokyo, sebuah situs kontroversial yang terkait dengan militerisme Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II.

Kunjungan berulang kali juga membuat jengkel faksi-faksi sayap kiri di Jepang, yang memandangnya sebagai upaya Abe untuk menutupi kekejaman Jepang selama perang.

Pada 2015, dia mendorong hak untuk membela diri secara kolektif, memungkinkan Jepang untuk memobilisasi pasukan di luar negeri untuk membela diri dan sekutu yang diserang.

Meski mendapat tentangan dari tetangga Jepang dan bahkan publik Jepang, parlemen Jepang menyetujui perubahan kontroversial ini.

Tujuannya yang lebih besar untuk merevisi konstitusi untuk secara resmi mengakui militer Jepang tetap tidak terpenuhi, dan terus menjadi topik yang memecah belah di negara itu.

Dia juga tidak dapat mengamankan kembalinya apa yang disebut Jepang sebagai Wilayah Utara - rantai pulau yang disengketakan di lepas pantai utara prefektur Hokkaido yang diklaim oleh Jepang dan Rusia.

Hubungan Abe dengan mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dipuji karena melindungi Jepang dari tarif perdagangan yang dipimpin AS yang melumpuhkan, dan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendukung kehadiran pasukan AS di negara itu.

Dia mempelopori kebijakan "Abenomics", paket kebijakan komprehensif yang bertujuan membuat Jepang kuat dengan menghidupkan kembali ekonomi dari kelesuan deflasi, sambil mempertahankan disiplin fiskal.

Popularitas kebijakan ini menyebabkan Abe dan LDP kembali berkuasa pada 2012. Namun upayanya menghadapi tantangan besar ketika negara itu kembali mengalami resesi pada musim semi 2020. Itu dan perlambatan lainnya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatannya.

Popularitas Abe semakin terpukul oleh kekhawatiran atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

Para kritikus percaya kampanyenya yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata domestik berkontribusi pada kebangkitan infeksi.

Mereka juga mengatakan janji-janji lain dari Abenomics - seperti memberdayakan perempuan dalam angkatan kerja, mengatasi nepotisme dan mengubah budaya kerja yang tidak sehat - tetap tidak terpenuhi.

Secara internasional, ia telah dikreditkan dengan mengadakan Kemitraan Trans-Pasifik - perjanjian perdagangan besar-besaran antara 11 negara - bersama-sama, menyusul penarikan tiba-tiba oleh AS di bawah pemerintahan Trump.

Pengumuman pengunduran diri Abe menyebabkan pertikaian internal di antara faksi-faksi LDP, karena ia menolak menyebutkan penggantinya.

Dia akhirnya digantikan Yoshihide Suga. Tetapi Abe terus memegang kendali atas politik domestik di Jepang, bahkan setelah Suga digantikan oleh perdana menteri saat ini Fumio Kishida.

Pada 8 Juli lalu, Abe berada di kota selatan Nara berkampanye atas nama kandidat yang mencalonkan diri untuk majelis tinggi Jepang.

Dia menyampaikan pidato ketika dia ditembak oleh seorang pria bersenjata - seorang pria berusia 41 tahun yang diyakini sebagai mantan anggota Pasukan Bela Diri, setara dengan angkatan laut Jepang.

Menurut NHK dan laporan berita lainnya, tersangka mengatakan dia "tidak puas dengan Abe" tetapi "tidak ada hubungannya dengan dendam politik".

Abe sadar ketika dibawa ke rumah sakit, tetapi kemudian meninggal karena luka-lukanya. Dia meninggalkanistri, Akie, seorang DJ radio Jepang yang dinikahinya pada 1987.