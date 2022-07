WAY KANAN - Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat warna Putih nomor Polisi BE 3655 KU dengan ran minibus Avanza warna putih Nopol BE 1332 FE, di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

Kasatlantas Polres Way Kanan AKP Elvis Yani membenarkan bahwa pada pada Minggu (10/7/2022) sekitar Pukul 13.30 WIB telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas di Jalinsum Kampung Negeri Baru.

AKP Elvis mengungkapkan, pengendara Ran sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 3655 KU atas nama Sugi , 41Th dan Inisiati 40 Thn dengan alamat Kampung Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta, kabupaten Lampung Utara.

Dengan lawan tabrakannya pengendara ran Minibus Avanza warna putih dengan Nopol BE 1332 FE atas nama Andrea Stephanus, 29 warga Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat.

Pengendara Ran sepeda motor Honda Beat Sugi mengalami Patah paha kanan, patah kaki kiri, luka robek bagian bibir atas bawah,luka robek bagian kepala, luka robek bagian jari telunjuk kanan, sementara temannya Inisiti mengalami robek lutut kanan, patah kaki kanan.

Lebih lanjut AKP Elvis menerangkan kronologis kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB, telah terjadi Laka Lantas antara Ran sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 3655 KU yang melaju dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu. Â BACA JUGA:Timnas Indonesia U-19 Gagal ke Semifinal, Netizen Curiga Thailand U-19 dan Vietnam U-19 Lakukan Sepakbola Gajah "Diduga berjalan dengan kecepatan tinggi, Pada saat melintas di jalur jalan menanjak dan menikung pada Marka jalan utuh tidak terputus, Kendaraan sepeda motor tersebut hilang kendali dan mengambil jalur sebelah kanan," ungkap AKP Elvis. Dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang Ran minibus Avanza warna putih Nopol BE 1332 FE, "sehingga sepedamotor tersebut menabrak bagian depan sebelah kanan dari ran minibus Avanza warna putih, dan terjadi kecelakaan tersebut," terangnya.