TOKYO – Ketika Akie Matsuzaki menikah dengan Shinzo Abe, yang saat itu merupakan seorang pembantu politik yang sedang naik daun, pada 1987, ia mengikuti jalan yang dilalui dengan baik oleh para istri Jepang dan melepaskan pekerjaannya di biro iklan terbesar di negara itu.

Tetapi selama lebih dari tiga dekade pernikahan - termasuk sembilan tahun sebagai ibu negara Jepang - dia terbukti menjadi istri politik konvensional.

Di Jepang, Akie Abe terkenal karena pandangannya yang blak-blakan dan progresif. Tidak seperti para pendahulunya, dia menolak untuk tinggal di bawah bayang-bayang suaminya. Sebaliknya, sosialita ini mengukir peran publik untuk dirinya sendiri dalam gaya yang lebih mirip dengan ibu negara Amerika Serikat (AS).

Akie Abe, 60, menjadi janda pada Jumat (8/7/2022) setelah mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe Jepang ditembak mati di siang hari bolong saat menyampaikan pidato di kota Nara, dalam pembunuhan yang mengejutkan dan membuat marah bangsa.

Pada Jumat (8/7/2022), dia menempuh perjalanan kereta selama berjam-jam untuk bergegas ke sisi suaminya di rumah sakit Nara. Keesokan harinya, dia membawa mayatnya kembali ke Tokyo dengan mobil. Pada Senin (11/7/2022), dia berkabung bersama kerabat dan tamu pada upacara pribadi di Kuil Zojo-ji.

Melalui semua itu, Akie Abe terlihat tetap tenang saat tampil di depan umum.

Pada Selasa (12/7/2022) waktu setempat, dia akan menjadi tuan rumah pemakaman pribadi, yang akan diikuti oleh upacara yang lebih besar di kemudian hari.

Setelah suaminya mengundurkan diri sebagai PM pada Desember 2020, Akie Abe memudar dari pandangan publik. Sekarang dia kembali ke dalam sorotan dan Jepang akan melihat dia saat berduka atas kematian mantan pemimpinnya.

"Akie Abe -- sebagai ibu negara -- tentu tidak seperti banyak pendahulunya," kata Tobias Harris, rekan senior untuk Asia di Center for American Progress.

Dia mengatakan dukungannya untuk tujuan progresif, cara yang bebas dan kepercayaan diri yang ceria membuatnya disayangi oleh publik Jepang.

Di antara media Jepang, Akie Abe mendapat julukan -- sebagai "partai oposisi domestik" Shinzo Abe.

Dengan kegemaran untuk mengungkapkan pikirannya, dia secara terbuka menantang sejumlah kebijakan suaminya, mulai dari dorongan suaminya untuk tenaga nuklir hingga kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik. Pada 2016, dia bertemu dengan pengunjuk rasa di Okinawa yang menentang perluasan pangkalan Korps Marinir AS, yang didukung Shinzo Abe.

"Saya ingin mengambil dan menyampaikan pandangan yang tidak sampai ke suami saya atau lingkarannya," katanya kepada Bloomberg pada 2016.

"Itu agak seperti partai oposisi, saya kira,” lanjutnya.

Pandangan progresifnya terkadang tampak bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih konservatif.

Akie Abe telah menjadi advokat vokal untuk hak-hak LGBTQ, bergabung dengan parade kebanggaan gay di Tokyo pada 2014. Dia juga mendukung penggunaan mariyuana medis, setelah berpose untuk foto di ladang ganja yang luas pada tahun 2015.

Akie Abe juga terlibat dalam kontroversi sesekali, termasuk skandal kesepakatan penjualan tanah yang melibatkan sekolah nasionalis yang memiliki ikatan dengannya.

Terlepas dari pandangan mereka yang sering bertentangan, pasangan itu memiliki hubungan cinta yang cukup dalam, dan Akie Abe tidak segan-segan memberi tahu publik. Pasangan ini sering bergandengan tangan saat turun dari pesawat dalam perjalanan resmi mereka ke luar negeri, sebuah tampilan kasih sayang publik yang jarang terlihat di kalangan politik Jepang.

Shinzo Abe sering muncul di postingan Instagram Akie Abe, tersenyum bersamanya di acara atau jalan-jalan santai, membelai anjing mereka di sofa, membaca koran di mobil, atau berpose dengan semangkuk kari Udon.

Pada peringatan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30 tahun, Akie Abe memposting foto pernikahan mereka mengenakan kimono. Pada ulang tahun pernikahan ke-32 tahun, mereka merayakannya dengan kue krim ceri dan anggur.

Dia adalah pasangan pertama seorang menteri Jepang yang aktif menggunakan media sosial, terutama Facebook dan Instagram, berbagi cuplikan hidupnya dengan puluhan ribu pengikut.

Menjadi putri seorang raja gula-gula, Akie Abe tumbuh dalam keluarga kaya dan istimewa di Tokyo.

Dia dididik di sekolah Katolik swasta dan sekolah kejuruan khusus wanita, dan fasih berbahasa Inggris.

Setelah lulus, Akie Abe bekerja di biro iklan Jepang Dentsu. Pada usia 22, dia bertemu Shinzo Abe, yang tujuh tahun lebih tua dan bekerja sebagai asisten politik. Mereka berkencan selama lebih dari dua tahun sebelum mengikat tali pernikahan pada 1987.

Pasangan itu tidak pernah memiliki anak. Akie Abe mengatakan kepada media Jepang bahwa mereka telah mencari perawatan kesuburan di hari-hari awal pernikahan mereka, tetapi tidak berhasil.

Akie Abe tidak puas dengan terbatas pada peran domestik. Dia bekerja sebagai DJ radio pada 1990-an, dan setelah suaminya mengundurkan diri dari tugas pertamanya sebagai PM pada 2007, dia datang dengan rencana untuk membuka pub izakaya.

"Ketika (Shinzo) Abe sangat ingin kembali memimpin pada 2012, tepat pada saat yang sama dia sibuk mempersiapkan untuk membuka restoran. Ini adalah sesuatu yang dia ingin lakukan untuk sementara waktu dan dia berpikir dengan (Shinzo) ) Abe keluar dari premiership pada 2007 dia akhirnya memiliki kesempatan ini,” ungkap Harris, penulis "The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan".

"Jadi dia membuatnya berjanji bahwa dia masih bisa membuka bisnisnya dan dia melanjutkannya dan itu adalah restoran yang sangat bagus,” lanjutnya.

Izakaya, bernama "UZU" -- yang berarti pusaran air dalam bahasa Inggris, dibuka pada 2012 di distrik Kanda Tokyo, beberapa bulan sebelum Shinzo Abe memulai tugas keduanya sebagai PM.

Akie Abe bahkan menanam beras organiknya sendiri, di sawah yang terletak di prefektur rumah suaminya, dan menyajikannya di restorannya.

Pada 2015, dia difoto saat sedang menanam padi dengan duta besar AS untuk Jepang Caroline Kennedy, mengenakan celana kerja wanita tradisional, bertelanjang kaki di air keruh.

Pada tahun-tahun berikutnya sebelum dia kembali sebagai ibu negara, Akie Abe kembali ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar master dalam studi desain sosial dari Universitas Rikkyo.

"Itu adalah masa kemunduran dan kesulitan bagi kami sebagai pasangan," katanya kepada The Wall Street Journal pada 2013.

"Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk kembali fokus pada karir politiknya. Saya merasa perlu memulai hidup saya sendiri,” lanjutnya.

Harris mengatakan ini menunjukkan bahwa Akie Abe benar-benar berusaha -- sepanjang karir politiknya -- untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tidak hanya menjadi istri politik yang akan muncul dan hanya diharapkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dilakukan oleh istri politik Jepang.

"Saya tidak selalu berpikir dia pernah puas, atau bersemangat, untuk memainkan peran itu,” ujarnya.