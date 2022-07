AMUNTAI - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara Husairi Abdi, Lc berbaur dengan ribuan warga Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan Salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 H, bertempat di Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Minggu (10/7/22) pagi.

Sejak pukul 06.35 WITA masyarakat Hulu Sungai Utara mulai berdatangan ke Masjid Raya At-Taqwa untuk melaksanakan salat Idul Adha 1443 H berjamaah.

Setiap tahunnya, Masjid Raya At-Taqwa Amuntai selalu dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan jemaah karena tempatnya luas dan lokasinya sangat strategis karena berada tepat di jantung Kota Amuntai.

Dalam pelaksanaan sholat ied tersebut diimami oleh KH. Zainuddin Arif, Muadzin Rahmadi, dan Khotbah H. Sam'uni.

H. Sam'uni dalam khotbahnya mengatakan, hari raya Idul Adha memiliki sejarah tersendiri serta mengajarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT di dalamnya, yaitu kisah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

Melakukan qurban adalah melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni mendekatkan diri kepada tujuan hidup untuk mencapai mardlatillah.

Dalam khotbahnya, dalam memperingati peristiwa tersebut ia mengajak para jemaah untuk menjadikan pengajaran untuk berserah diri kepada Allah SWT dan berqurban menuju jalan yang diridhoi-Nya

Lebih lanjut, pelajaran yang dapat dipetik di dalamnya adalah selalu yakin dan berbaik sangka pada Allah SWT. Dimana kita sebagai hamba Allah wajib yakin dan berbaik sangka pada Allah apapun situasi yang di hadapi.

Foto: Pemkab Hulu Sungai Utara





Sebagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelih putranya Nabi Ismail AS. Berkat cinta dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS maka digantikanlah Nabi Ismail AS dengan seekor kibas, yang mana peristiwa tersebut diperingati sebagai ibadah qurban setiap hari raya Idul Adha.

Maka dari itu, diharuskan umat muslim lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yaitu dengan menambah ketaqwaan kepada-Nya dan mewujudkan dengan terus berusaha untuk senantiasa menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Selain itu, ia juga menambahkan untuk bersatu padu menegakkan agama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan ibadah dan perintah-Nya.

"Marilah kita semua melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan saling memaafkan satu sama lain agar kita dimaafkan oleh Allah SWT dari kesalahan yang kita lakukan kepada-Nya dan semoga kita selamat di dunia dan akhirat," ucap H. Sam'uni.

Setelah selesai melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan bersalam-salaman dan foto bersama. Setelah itu, diagendakan open house di rumah dinas Plt. Bupati HSU Husairi Abdi secara khusus dibuka untuk masyarakat umum.

CM

(Wul)