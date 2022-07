DENPASAR - Polda Bali menjaga ketat pintu masuk kawasan The Nusa Dua Bali. Hal itu terkait pertemuan Finance Minister and Centra Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting Presidensi G20 2022 yang dimulai Rabu (13/7/2022).

 BACA JUGA:Breaking News! Minibus Jatuh ke Jurang di Kaki Gunung Rinjani, 3 Penumpang Tewas

"Ini untuk menjamin tidak adanya barang atau bahan berbahaya yang masuk ke lokasi pertemuan," kata Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra.

Peningkatan pengamanan dilakukan dengan memeriksa setiap orang dan barang melalui mesin peminday logam atau x-ray di pintu masuk Bali Nusa Dua Convention Center yang menjadi lokasi pertemuan.

Di pintu gerbang kawasan The Nusa Dua, pengawasan ketat juga dilakukan personel Brimob bersenjata lengkap. Setiap mobil dan sepeda motor yang melintas menjalani pemeriksaan.

 BACA JUGA:Alat Sensor Wajah hingga CCTV Akan Dipasang di Transportasi Umum, Cegah Pelecehan Seksual

Putu Jayan menjelaskan, FMCBG dan FCBD merupakan rangkaian KTT G20 yang dihadiri 70 delegasi menteri keuangan dari berbagai negara di dunia. Pertemuan berlangsung selama delapan hari hingga 18 Juli 2022.

Selain pintu gerbang The Nusa Dua dan pintu masuk BNDCC, pengamanan juga dilakukan di hotel tempat menginap para delegasi. "Seluruh lokasi kita pantau dari command center," ujarnya.

(NAN)