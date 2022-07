WASHINGTON - Hubungan Amerika Serikat (AS) selama beberapa dekade dengan Arab Saudi secara tradisional melibatkan pertukaran antara nilai-nilai AS dan kepentingan strategis. Kali ini kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi dianggap bersejarah karena bertujuan memperbaiki hubungan kedua negara.

‘Pencairan’ pun mulai terjadi selama setahun terakhir, dan perang Rusia di Ukraina mendorong Biden untuk secara terbuka menjadi bagian darinya.

Salah satu faktor adalah kenaikan harga BBM menjadi pendorongnya. AS mengimbau Saudi untuk memompa lebih banyak minyak untuk membantu menurunkan harga. Riyadh awalnya menolak permintaan itu. Tetapi hanya beberapa hari sebelum perjalanan Biden diumumkan, OPEC Plus, kelompok produsen minyak di mana Arab Saudi adalah pemimpin de facto, menyetujui sedikit peningkatan produksi.

Analis mengatakan mungkin ada kesepakatan diam-diam dengan Saudi untuk kenaikan moderat lebih lanjut dalam output setelah kesepakatan kuota saat ini berakhir pada September mendatang. Tapi itu tidak mungkin disebutkan dalam perjalanan ini.

Ben Cahill, pakar keamanan energi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan fokusnya lebih pada pengelolaan pasar energi jangka panjang di masa yang penuh gejolak ini.

"Saya pikir ada perasaan di Gedung Putih bahwa mereka harus dapat mengangkat telepon dan melakukan dialog konstruktif dengan banyak pihak dan di dunia minyak yang dimulai dengan Arab Saudi," katanya, dikutip BBC.

Tetapi jika perjalanan itu tidak akan berdampak langsung pada pompa bensin AS, lalu hasil apa yang ingin diraih Biden? Awalnya Biden telah mengecilkan pentingnya setiap pertemuan dengan MBS. Namun suatu ketika dia menekankan bahwa dia akan menghadiri konferensi regional Arab di Jeddah ketika MBS akan hadir. Dia membela keputusannya untuk pergi dengan mengatakan dia bertindak sebagian atas permintaan Israel, dan memulai perjalanannya dengan menekankan pentingnya Israel menjadi "benar-benar terintegrasi" di wilayah tersebut. Sebagian besar perjalanan itu membantu menormalkan hubungan Israel dengan Arab Saudi, dengan penekanan yang lebih luas pada hubungan keamanan Arab yang lebih dekat dengan Israel. Idenya adalah untuk mengoordinasikan sistem pertahanan udara untuk menghadapi ancaman rudal dari Iran dan sekutunya. Rencana tersebut telah mendapatkan momentum mengingat upaya AS yang terhenti untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran, program nuklir Iran yang berkembang pesat, dan peningkatan serangan rudal regional dari sekutu Yaman, Houthi, Iran. Kali ini, Biden memulai perjalanannya dengan menekankan pentingnya Israel menjadi "benar-benar terintegrasi" di wilayah tersebut. Paul Pillar dari Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berhaluan kiri, menyebutnya sebagai "aliansi militer melawan Iran". "Seluruh pengaturan didasarkan, tentu saja, dari sudut pandang Israel, tetapi juga dari sudut pandang Teluk Arab, pada permusuhan terhadap Iran," katanya. Namun, tidak ada pengumuman terobosan yang diharapkan. Arab Saudi memiliki beberapa kerja sama rahasia dengan Israel, tetapi menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh tanpa gerakan untuk menyelesaikan konflik Palestina. Beberapa langkah kecil masih diantisipasi, seperti perluasan overflight Israel di wilayah udara Saudi, penerbangan langsung jemaah haji ke Mekkah dari Israel dan Tepi Barat yang diduduki, dan pemindahan dua pulau di Laut Merah dari Mesir ke Arab Saudi dengan jaminan jalur pelayaran untuk Israel. Sementara itu, Biden juga memuji peran Arab Saudi dalam pertempuran koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Pada perang itu, kerajaan telah memoderasi posisinya, menerima gencatan senjata yang ditengahi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun ini dan meningkatkan negosiasi dengan pemberontak Houthi Yaman. Biden telah memuji langkah-langkah ini dan mengatakan dia akan berusaha untuk lebih memajukan upaya menuju perdamaian. Biden telah berusaha menghilangkan kesan bahwa terlepas dari klaimnya untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM, kebijakan Timur Tengahnya terlihat sedikit berbeda dari pendahulunya. Biden menjelaskan perang di Eropa telah membantu membentuk kembali pandangannya tentang kepentingan strategis kawasan, terutama Arab Saudi. Kerajaan memperkuat hubungan dengan Rusia dan China selama ketidakhadiran Biden. Yang terpenting, Arab Saudi telah menolak tekanan AS untuk mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengisolasi Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memiliki hubungan baik dengan mbs. "Kita harus melawan agresi Rusia, menempatkan diri kita pada posisi terbaik untuk mengalahkan China, dan bekerja untuk stabilitas yang lebih besar di wilayah dunia yang berpengaruh," terangnya. "Untuk melakukan hal-hal ini, kita harus terlibat langsung dengan negara-negara yang dapat memengaruhi hasil tersebut. Arab Saudi adalah salah satunya,” lanjutnya. Itu adalah pertukaran jangka panjang yang tidak mungkin menghasilkan pertanggungjawaban yang berarti atas kematian Jamal Khashoggi. Satu hak yang cukup bahaya bagi Biden adalah jika perjalanan itu hanya untuk menggarisbawahi hal itu. Sementara itu, apa yang diinginkan Saudi? Faktanya, MBS, yang menyalahkan pembunuhan Khashoggi pada elemen jahat pasukan keamanannya, telah memenuhi sejumlah permintaan AS dan ingin dihargai dengan pengaturan ulang dalam hubungan, dimulai dengan perjanjian keamanan bilateral yang lebih kuat. Jonathan Panikoff, mantan perwira intelijen nasional yang sekarang bekerja di Dewan Atlantik, mengatakan Saudi juga menginginkan kejelasan tentang niat Biden. “Bukannya Presiden mulai menjabat dan secara fundamental mengubah hubungan dengan Arab Saudi. Ini hanya berada di api penyucian selama 18 bulan terakhir tanpa ada yang tahu ke mana ia akan pergi,” katanya. "Kurangnya kejelasan lebih buruk di sejumlah pikiran, kemudian hanya ada pesan yang jelas: ya kami akan menjadi pasangan Anda atau tidak, kami tidak akan menjadi pasangan Anda,” lanjutnya. Ali Shehabi, seorang penulis dan komentator dengan sejarah advokasi reformasi MBS di Washington mengatakan Saudi melihat kunjungan itu sebagai ‘reset’ dan juga pembenaran bahwa ini mengakui bahwa kerajaan tidak dapat diabaikan.