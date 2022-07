JAKARTA - Pemerintah junta militer Myanmar memasang kamera CCTV di setiap sudut kota di negara tersebut. Kamera tersebut didatangkan dari China dengan kemampuan pengenalan. Hal ini diungkapkan oleh tiga orang yang mengetahui langsung proyek tersebut.

Dalam tender untuk pengadaan dan pemasangan kamera keamanan dan teknologi pengenalan wajah, rencana tersebut digambarkan sebagai proyek kota aman yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan, dalam beberapa kasus, menjaga perdamaian sipil.

Proyek itu dimulai sejak kudeta militer pada Februari 2021, pemerintahan junta militer telah memulai proyek pengawasan dengan kamera baru untuk setidaknya lima kota termasuk Mawlamyine, salah satu kota terbesar keempat di negara itu.

Informasi ini dipaparkan dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

Dilansir dari DW, proyek baru tersebut merupakan tambahan dari lima kota di mana sistem kamera yang disebut-sebut sebagai tindakan pencegahan kejahatan dipasang atau direncanakan oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sumber dan media lokal.

Juru bicara junta militer tidak berkomentar mengenai proyek pengadaan kamera pengawas itu. Tak satu pun dari 10 pemerintah kota, yang semuanya dikendalikan oleh junta berkomentar mengenai hal ini.

Menurut salah seorang sumber, pemerintahan yang dikuasai oleh junta militer sedang merencanakan sistem pengawasan kamera untuk kota-kota di masing-masing dari tujuh negara bagian dan tujuh wilayah Myanmar.

Sementara tender pengadaan kamera pengawas ini telah dimenangkan oleh perusahaan pengadaan lokal termasuk Fisca Security & Communication dan Naung Yoe Technologies Co. Perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan raksasa pengawasan asal Cina seperti China Zhejiang Dahua Technology, Huawei Technologies Co Ltd dan Hikvision. Namun kedua perusahaan yang berkedudukan di Yangon ini enggan berkomentar saat Reuters bertanya mengenai rencana pengadaan ini.

Selain itu, ketiga sumber juga mengatakan perusahaan pengadaan Myanmar yang memenangkan tender terkadang menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah yang dikembangkan oleh perusahaan lokal dan regional karena lisensi perangkat lunak asal Cina harganya mahal. Mereka tidak menyebutkan nama perusahaan perangkat lunak lokal itu.

Pengawasan kepada sipil Closed-circuit television (CCTV) atau sistem pengawasan video digunakan oleh banyak kota di seluruh dunia untuk mencegah kejahatan. Perangkat lunak pengenalan wajah yang semakin kontroversial juga digunakan, dengan teknologi yang semakin berkembang di Amerika Serikat untuk tujuan penegakan hukum. Beberapa sistem canggih, seperti yang digunakan di kota-kota Cina, menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan gambar orang secara real-time dengan database gambar. Orang-orang yang mengetahui langsung proyek-proyek Myanmar dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir proyek-proyek baru itu dapat digunakan untuk menindak para aktivis dan kelompok-kelompok oposisi, yang keduanya telah ditetapkan sebagai "teroris" oleh junta setelah kudetanya. "Kamera pengintai menimbulkan risiko serius bagi aktivis demokrasi (Myanmar) karena militer dan polisi dapat menggunakannya untuk melacak pergerakan mereka, mencari tahu hubungan antara aktivis, mengidentifikasi tempat berlindung dan tempat berkumpul lainnya, dan mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh para aktivis. ," kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson. Junta Myanmar terlibat dalam pengawasan yang meluas. Pemerintah Myanmar juga telah memasang alat penyadap pada penyedia telekomunikasi dan internet untuk memata-matai komunikasi warganya dan mengerahkan unit "perang informasi" untuk memantau dan menyerang narasi-narasi anti-pemerintah secara online. Tentara memiliki petugas yang didedikasikan untuk menganalisis umpan kamera pengintai, kata Nyi Thuta, mantan kapten yang membelot dari militer pada akhir Februari 2021. Dia mengatakan tidak mengetahui berapa banyak petugas yang ditugaskan untuk pekerjaan ini, tetapi dia menjelaskan bahwa dirinya pernah mengunjungi ruang kontrol CCTV yang dikelola oleh tentara di ibu kota Naypyidaw.