JEDDAH - Presiden Amerika Serikat (AS) AS Joe Biden bertemu dengan para pemimpin Arab di Arab Saudi pada Sabtu (16/7/2022) untuk berusaha membujuk sekutu Teluk Washington untuk memompa lebih banyak minyak. Selain itu, Biden berharap kunjungannya ini bisa mengintegrasikan Israel di kawasan itu sebagai bagian dari poros baru yang sebagian besar didorong oleh keprihatinan bersama atas Iran.

Dikutip Reuters, Biden, pada perjalanan kedua dari perjalanan Timur Tengah pertamanya sebagai Presiden, fokus pada pertemuan puncak yang direncanakan dengan enam negara Teluk dan Mesir, Yordania dan Irak.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada Jumat (15/7/2022), Presiden AS akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin Mesir, Uni Emirat Arab dan Irak sebelum mengambil bagian dalam KTT yang lebih luas di mana ia akan memaparkan dengan jelas visi dan strateginya untuk keterlibatan AS di Timur Tengah.

Sebelumnya, Biden telah berjanji untuk menjadikan Arab Saudi paria di panggung global atas pembunuhan 2018 jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi. Namun akhirnya memutuskan memperbaiki hubungan AS dengan Arab Saudi, terutama terkait dalam hubungan dengan eksportir minyak utama dunia dan pembangkit tenaga listrik Arab.

Biden membutuhkan bantuan Saudi pada saat harga minyak mentah tinggi dan masalah lain yang terkait dengan konflik Rusia-Ukraina dan saat ia mendorong upaya untuk mengakhiri perang Yaman, di mana gencatan senjata sementara diberlakukan. Washington juga ingin mengekang pengaruh Iran di kawasan dan pengaruh global China.