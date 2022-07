THAILAND – Makanan Thailand dikenal sebagai makanan yang kaya akan rasa. Makanan ini biasanya didominasi dengan rasa asam, segar, dan pedas. Beberapa makanan ini kerap menjadi favorit banyak orang. Berikut beberapa makanan khas Thailand.

1. Mie goreng ala Thailand (Pad Thai)

Mie goreng Thailand mudah dimakan dan merupakan salah satu makanan Thailand yang lezat. Terutama, mie goreng Thai udang sungai dengan kacang tanah, dadih, bawang, udang asin kering, telur, lobak, kecambah dan sayuran segar. Bahan-bahan ini membuat menu menjadi makanan Thailand nomor satu dan di setiap toko memiliki resep Pad Thai sendiri yang membuatnya memiliki aroma dan rasa yang enak.

2. Kari Hijau dengan ayam

Kari Hijau dengan ayam salah satu makanan terbaik Thailand yang sangat memuaskan orang Thailand. Dikutip Steemit, menu ini bisa disantap dengan mudah. Kari hijau bisa disantap dengan nasi dan bihun nasi Thailand. Rasa rempah-rempahnya adalah campuran santan yang membuat kari hijau memiliki rasa yang enak dan rasa pedas yang biasa saja.

3. Sup pedas udang sungai (Tom yum kung)

Sup pedas udang sungai adalah salah satu makanan terkenal di Thailand dari dulu hingga sekarang. Sup pedas memiliki rasa pedas, asam, asin dan manis. Umumnya, sup pedas sangat enak dan harum dari rempah-rempah.

4. Sate Moo

Sate Babi terbuat dari daging babi pinggang yang dicampur dengan kunyit dan berbagai jenis rempah-rempah. Setelah itu masukkan daging babi ke dalam stik dan panggang. Sate babi dimakan dengan sayuran yang direndam dalam cuka dan juga makan dengan saus sate. Saus sate memiliki rasa manis dan dimakan dengan sayuran yang dapat membuat sate babi lezat dan memotong rasa berminyak.

5. Salad Pepaya (Som Tum) Salad pepaya salah satu makanan terkenal di Thailand dan bisa disantap sehari-hari dengan tidak bosan. Salad pepaya bisa menjadi makanan ringan atau hidangan utama. Ada banyak jenis salad Pepaya seperti salad Pepaya Thailand, salad Pepaya dengan kepiting, salad Korat Pepaya, salad Pepaya dengan kacang dan salad Pepaya dengan melon. Semua jenis salad pepaya sangat enak. 6. Ayam goreng dengan kacang mete Salah satu makanan Thailand dengan rasa yang enak dan tidak terlalu pedas. Baik anak-anak maupun orang dewasa dapat menyantap menu ini. Ayam goreng dengan kacang mete berasal dari dada ayam yang diaduk dengan saus tiram, bumbu dan kacang mete. 7. Sayur pedas asam dengan campuran sayuran Rempah-rempah yang menjadi salah satu daya tarik dalam makanan Thailand khususnya asam dengan campuran sayuran memiliki rasa pedas dari rempah-rempah. Setelah matang, rasa asam akan terasa lembut dan harum dari bumbu. Apalagi jika disantap dengan nasi, akan cocok dengan rasanya yang asam dan gurih.