NEW DELHI - Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, hutan India akan kembali menjadi rumah bagi cheetah. Kembalinya cheetah akan terjadi beberapa dekade setelah hewan asli India itu secara resmi dinyatakan punah pada 1952.

Delapan ekor cheetah akan tiba pada Agustus dari Namibia, rumah bagi salah satu populasi kucing liar terbesar di dunia.

Hewan darat tercepat di dunia, cheetah dapat mencapai kecepatan 113 km per jam.

Cheetah diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan di bawah International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species, hanya sekira 7.000 yang tersisa di alam liar di seluruh dunia.

Para pejabat mengumumkan perjanjian tersebut setelah menghabiskan dua tahun terakhir bekerja tentang cara mengangkut hewan setelah pada 2020 Mahkamah Agung India memutuskan bahwa kucing-kucing besar itu dapat diperkenalkan kembali di "lokasi yang dipilih dengan cermat".

Cheetah-cheetah yang pertama datang akan ditempatkan di Negara Bagian Madhya Pradesh di Taman Nasional Kuno-Palpur. Lokasi itu dipilih karena medannya yang ramah cheetah.

Pemilihan waktu tersebut diperkirakan akan terjadi saat India merayakan 75 tahun kemerdekaannya.

"Menyelesaikan 75 tahun kemerdekaan yang gemilang dengan memulihkan spesies unggulan terestrial tercepat, cheetah, di India, akan menghidupkan kembali dinamika ekologi lanskap," kata menteri lingkungan India, Bhupender Yadav, dalam sebuah posting media sosial, sebagaimana dilansir BBC.

Meskipun kecepatan hewan itu secepat kilat, kombinasi perburuan, hilangnya habitat, dan kelangkaan makanan menyebabkan hilangnya cheetah di India. Ini adalah satu-satunya mamalia besar yang punah di negara ini sejak kemerdekaannya dari pemerintahan Inggris.

Cheetah Asiatik pernah dapat ditemukan di daerah yang membentang dari Semenanjung Arab ke Afghanistan.

Sekarang diketahui hanya bertahan hidup di Iran. Pada 2022 pejabat pemerintah di sana melaporkan bahwa mereka percaya hanya 12 yang masih hidup.

Upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali jumlah cheetah India sejak 1950-an. Upaya untuk membawa mereka dari Iran pada 1970-an - ketika Iran memiliki sekira 300 hewan - gagal setelah negosiasi berakhir ketika Shah digulingkan dalam Revolusi Iran. Para pejabat India sangat tertarik dengan upaya terbaru ini untuk berhasil dalam jangka panjang. "Tujuan utama dari proyek reintroduksi cheetah adalah untuk membangun metapopulasi cheetah yang layak di India yang memungkinkan cheetah untuk melakukan peran fungsionalnya sebagai predator puncak," kata kementerian lingkungan India.